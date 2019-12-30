"الأشغال" توجه دعوة للمانحين لحماية شاطئ غزة من الانهيار

غزة- الرأي

وجه وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان، دعوة عاجلة للمانحين لحماية شاطئ غزة من التآكل والانهيار جراء المنخفضات الجوية .

وجاءت دعوة وكيل الوزارة على هامش اجتماع طارئ جمع كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الحكم المحلي وبلدية غزة وبلدية رفح ووكالة الغوث الدولية ( الأونروا ) بخصوص المخاطر التي يواجه شاطئ غزة في منطقة غزة والقرية السويدية في رفح، جراء المنخفضات الجوية .

وقد بحث اللقاء آليات تدعيم وحماية الشاطئ من خطر الانهيار جراء المنخفضات الجوية وفيضان مياه البحر الناتج عن ارتفاع الأمواج .

وشدد سرحان على أن لجنة الطوارئ الحكومية تواصل أعمالها من أجل التخفيف من معاناة المواطنين وحمايتهم من أي مخاطر قد تنجم عن المنخفضات الجوية في ظل الحصار الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة .