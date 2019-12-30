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تم مناقشة الاجراءات التي سيتم اتخاذها في 2020

"الصحة" تعزز تعاونها مع وزارة الداخلية

30 كانون أول / ديسمبر 2019 11:39

"الصحة" تعزز تعاونها مع وزارة الداخلية

غزة- الرأي

استقبل د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي،  وفداً من وزارة الداخلية - شرطة الحراسات برئاسة العميد إيهاب مهنا .

حيث أشاد الوفد بالدور الكبير لمجمع الشفاء الطبي في خدمة أفراد المجتمع وتقديم الخدمات اللازمة للمواطن الفلسطيني في أوقات الاحداث والازمات وغيرها ، كما وتم التحدث عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها مطلع العام المقبل 2020 والتي تمثلت بمنع دخول السيارات ماعدا الاسعاف والعاملين داخل أسوار المجمع وكذلك الزام كل مريض بمرافق واحد فقط داخل قسمي الطوارئ والأقسام الداخلية والالتزام بمواعيد الزيارة .
وتحدث د. أبو سلمية خلال اللقاء أن الطواقم الطبية تبذل جهوداً كبيرة برغم الظروف الصعبة التي تعصف بالقطاع الصحي من أجل الوصول الى أفضل خدمة صحية.
وشكر أبو سلميه الوفد الزائر على هذه الزيارة الكريمة أملاً في استمرار التواصل والعلاقات بينهم وأن تبقي الخدمات متواصلة مثمناً دور وزارة الداخلية البارز في خدمة كافة أبناء شعبنا .

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