"هندسة المركبات" تعقد دورة مدير مهني كراجات ومحطات

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات، دورة مدير مهني كراجات ومحطات، بالتعاون مع جمعية واعد للأسرى والمحررين، وذلك في مقر الجمعية.

وأكد م. محمد الكحلوت رئيس قطاع الشؤون الفنية والهندسية أن الوزارة تحرص على عقد هذه الدورات لما لها من أهمية كبيرة على محطات الخدمة والكراجات وكذلك المواطنين.

وتابع الكحلوت بالقول:" إن هذه الدورات تهدف إلى تأهيل مدراء مهنين ذو كفاءه عالية بالعمل المهني وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي في عالم المركبات.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة ستتضمن محاضرات عملية ونظرية بواقع 120 ساعة تدريبة لمدة ثلاث شهور.