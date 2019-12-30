جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

خان يونس- الرأي

استقبل القائم بأعمال جامعة الأقصى أ. د أيمن صبح في مكتبه بخانيونس، وفداً من المركز الثقافي الإيطالي برئاسة مديرة المركز ميري كالفيللي وأعضاء المركز ، رافق أ. د صبح في الاستقبال عميد شئون العلاقات الدولية د. نبيل العيلة ، و عميد كلية الفنون الجميلة د. عاهد حلس و عميد كلية التربية البدنية والرياضة د. عمر قشطة، وطاقم الشئون الثقافية والعلاقات العامة.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة والمركز الثقافي الإيطالي، وبحث سبل تجسير العلاقات بما يخدم المصلحة العامة.

في بداية اللقاء رحب أ. د . صبح بالوفد، معبراً عن سعادته بالزيارة، متمنياً مزيداً من الزيارات التي من شأنها زيادة التعاون بين الجانبين في مجال التبادل العلمي والثقافي، مؤكداً أن جامعة الأقصى هي الجامعة الحكومية الأكبر على مستوى الوطن وتضم 27000 طالب وطالبة في كافة تخصصات الماجستير، والبكالوريوس، والدبلوم المتوسط، وتقدم خدمة عالية للطلبة برسوم دراسية مخفضة ، كما أنها تقدم شريحة كبيرة من المنح والاعفاءات يستفيد منها كافة الطلبة، لافتاً أن الجامعة تستقطب الطلبة المتفوقين في الكليات المرموقة، وتتميز بكفاءة كوادرها الأكاديمية والإدارية التي تقدم خدماتها لأكبر شريحة في المجتمع الفلسطيني، حيث تضم الجامعة عشر كليات تشمل تخصصات نوعية إضافةً إلى برنامج الدكتوراه وعشرة برامج ماجستير مختلفة، مفيداً أن الجامعة تستقبل كل عام ما يقارب 5000 طالب وطالبة في مختلف التخصصات ، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة وقطاع التعليم خاصة على كافة الأصعدة في فلسطين، مشددًا على أهمية تكاثف الجهود من كافة الجهات الدولية لحماية المسيرة التعليمية عموماً وجامعة الأقصى بشكل خاص وتعزيز التبادل الأكاديمي لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذ أعوام من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي بما يتناسب وحجم التطور العلمي في العالم .

مثنياً بدوره على دور إيطاليا البارز في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال سلسلة النشاطات التي قامت بها مؤخرا لكسر حالة الجمود والحصار في قطاع غزة .

ومن جهتها عبرت ميري كالفيللي عن سعادتها بهذه الزيارة، شاكرةً إدارة الجامعة على حسن الاستقبال، مؤكدةً على سعي المركز لتعزيز العلاقات وترسيخها مع قطاع غزة كنوع من كسر الحصار المفروض على القطاع من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومد جسور التعاون المشترك بين المركز و الجامعة والحفاظ على العلاقات الطيبة، معبرة في ذات السياق عن دعمها الكامل لجامعة الأقصى وخدمة التعليم الفلسطيني وضرورة دعم قطاع التعليم وزيادة المشاريع الريادية في قطاع غزة المحاصر والتي تستهدف فئة الشباب ، مشيدةً بالجامعة ومرافقها ومتمنيةً لها مزيداً من التقدم في ظل إصرارها على دعم الطالب الفلسطيني، شاكرةً إدارة الجامعة على توفير بيئة دراسية مناسبة لإخراج الأجيال المستقبلية المثقفة والمتعلمة، متمنيةً مزيداً من التبادل والتواصل الأكاديمي بين فلسطين وايطاليا .

من الجدير ذكره أنه تخلل الزيارة جولة لأعضاء الوفد المرافق الجامعة تضمنت معرض كلية الفنون وإقامة مباراة كرة القدم ودية مع طلبة كلية التربية البدنية والرياضة وأعضاء الوفد .