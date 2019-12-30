تعليم شرق خان يونس يعقد لقاًء توعويًا لمعلمي الأحياء

خان يونس- الرأي

عقد قسم الصحة المدرسية بمديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس، لقاًء توعويًا لمعلمي الأحياء حول مرض الثلاسيميا، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرض الثلاسيميا. جاء ذلك، بحضور مدير التعليم أ. سليمان شعت، ومدير الدائرة الفنية أ. سعيد قديح، ومديري الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ورئيس القسم د. خليل النجار، ورئيس الشعبة أ. ضياء الأغا، وذلك في قاعة التدريب بالمديرية.

وفي كلمته أشار شعت إلى أهمية هذا اللقاء الخاص بالثلاسيميا نظرًا لخطورة هذا المرض، مؤكدًا على ضرورة توعية الطلبة وأولياء الأمور بكل ما يخص هذا المرض وطرق الوقاية منه، مثنيًا على جهود قسم الصحة المدرسية الذي بادر لعقد هذا اللقاء، حاثًا معلمي العلوم بمدارس شرق خان يونس متابعة الطلبة من حاملي هذا المرض وتوفير الرعاية الكاملة ودمجهم في المجتمع المدرسي.

بدوره أوضح د. النجار أن الهدف من هذا اللقاء التعريف بمرض الثلاسيميا وأنواعه وطرق الوقاية منه وعلاجه، مضيفًا أن اللقاء تم بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرض الثلاسيميا، مشيرًا إلى أن هذا المرض من موضوعات منهاج الصف الحادي عشر علوم، وأن هذا اللقاء يعد إثراء لهذا الموضوع حيث يمكن لمعلمي المبحث الاستعانة بالمعلومات التي تم طرحها في اللقاء خلال شرح الدرس الخاص بهذا المرض.