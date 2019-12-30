"الشباب والرياضة" تستعرض إنجازات الإدارة العامة للشئون الرياضية لعام 2019

غزة- الرأي

نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاءً لاستعراض وتقييم إنجازات الإدارة العامة للشئون الرياضية بالوزارة، ضمن اللقاءات التي أطلقتها الوزارة لاستعراض إنجازات الإدارة العامة للوزارة للعام 2019، وجرى اللقاء الأول صباح اليوم الاثنين في قاعة الوزارة بغزة، بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمدراء العامون بالوزارة، ومدراء الدوائر في الإدارة العامة للشئون الرياضية.

واستعرض محمد حلس مدير دائرة الأندية إنجازات الإدارة بصورة إجمالية، وتناول دور الوزارة في دعم الأندية وتنظيم البطولات والعديد من الأنشطة والبرامج الهامة، ومن أبرزها:

تقديم (60) ألف دولار دعم مالي للأندية الرياضية

(32) ألف دولار لدعم الاتحادات الرياضية

إطلاق البطولة الفلسطينية الماليزية لخماسيات كرة القدم للناشئين

دوري للناشئين لأول مرة بمشاركة (28) نادي بواقع (500) لاعب

(9) بطولات رياضية برعاية مؤسسة أحباء غزة ماليزيا

(3000) دولار مكافآت مالية لبطولات المؤسسات الإعلامية والوزارات والجامعات والشركات والعائلات

تنظيم بطولات لذوي الإعاقة "كرة الهدف للمكفوفين - بطولة ألعاب القوى – السباحة" برعاية مالية (1500) دولار

(25) دورات تدريبية لتأهيل الكادر الرياضي شارك فيها (1000) متدرب

منح (5) مؤسسات ترخيصاً لأكاديميات رياضية معتمدة

إنجاز دراسة واقع الأندية في محافظات غزة

تسهيل سفر (60) وفد رياضي للمشاركات الخارجية

الإشراف على انتخابات وأنشطة اللجنة البارالمبية

وبعد ذلك جرى مناقشة الإنجازات والأنشطة المقررة للعام المقبل، وتم التأكيد على أهمية مواصلة دعم الوزارة للقطاعات الرياضية وتفعيل البطولات الرياضية، وأثنى أحمد محيسن وكيل الوزارة على جهود الإدارة وطواقمها وشكر دورهم في تنظيم الكثير من البرامج، ودعاهم لتنفيذ المزيد خلال العام 2020.