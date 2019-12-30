حماس تحمّل الاحتلال ومخابرات رام الله مسؤولية اغتيال أبو العطا

غزة - الرأي

حملّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز مخابرات رام الله المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، مؤكدةً أن الجاني لن يفلت من العقاب.

وقالت الحركة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الانضواء تحت لواء جهاز من أجهزة الأمن التي تسمي نفسها فلسطينية لا يحمي صاحبه من حكم العدالة إذا كان عمله بالتنسيق مع الاحتلال للإيقاع بالمقاومة ورجالها، لأن ذلك يعني بشكل صارخ خيانة لا يمكن الإفلات من تبعات العقوبات القاسية التي ترتبط بها.

وذكرت أن كشف وزارة الداخلية عن المتورطين في جريمة اغتيال القائد في سرايا القدس الشهيد بهاء أبو العطا وكشف خيوط الجريمة إنجاز كبير رغم كل ما أحيط بها من تعقيدات ومحاولات الاحتلال وأتباعه تشتيت الرأي العام وإثارة الشائعات والبلبلة لحرف مجرى التحقيقات، وتشويه سمعة المقاومة ودق الأسافين بين فصائلها وأذرعها العسكرية، كما يمثل صفعة لجهاز الشاباك الإسرائيلي وأقطاب التنسيق الأمني من رجالات السلطة في الضفة.

وأكدت الحركة أن هذا الإنجاز يعكس سلامة العقيدة الوطنية للأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في غزة ووفائها لدماء الشهداء ولقادة المقاومة.

وثمّنت عاليًا الدور الوطني والمسؤول لأجهزة أمن وزارة الداخلية في قطاع غزة في ملاحقة المجرمين والخونة والمتعاونين مع العدو الصهيوني، والمتورطين في عمليات ملاحقة واغتيال المقاومين والمجاهدين ورموز المقاومة الباسلة.

وأشادت الحركة بدور الفصائل الوطنية والنخب الاجتماعية والعائلات والعشائر الفلسطينية التي دانت هذا السلوك الشاذ والعمالة القذرة التي مارستها المخابرات في رام الله بقيادة مسؤولها في قطاع غزة شعبان الغرباوي.

وكشفت وزارة الداخلية مساء أمس عن تورط خلية تابعة لجهاز مخابرات السلطة بالمساهمة في إغتيال الشهيد أبو العطا عبر تقديم معلومات للاحتلال.

ونشر جهاز الأمن الداخلي بالوزارة مقطع فيديو تضمن اعترافات المتورطين في رصد ومتابعة الشهيد بهاء أبو العطا، وتقديم معلومات للاحتلال ساهمت في اغتياله في شهر نوفمبر الماضي.

واشتمل الفيديو على اعترافات أفراد "الخلية الأمنية"، ضمن ما سُمح بنشره من معلومات في إطار التحقيقات الأمنية في حادثة اغتيال الشهيد أبو العطا.

وبحسب الفيديو فإن خلية تابعة لجهاز المخابرات العامة التابع للسلطة في رام الله، كُلفت بمهام رصد ومتابعة الشهيد بهاء أبو العطا على مدار عدة شهور، حتى ساعة اغتياله من قبل الاحتلال فجر الأربعاء الثاني عشر من نوفمبر الماضي.