تربية الوسطى تنظم لقاءً تدريبياً حول مرض الثلاسيميا

الوسطى- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم بالوسطى لقاءً تدريبياً حول "مرض الثلاسيميا" لمعلمي مبحث الأحياء للصف الحادي عشر- الفرع العلمي، بحضور مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الاشراف كمال أبو شملة ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ويحاضر في اللقاء رئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ومشرف الاحياء خالد أبو رجيلة، وذلك بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالحضور والمشاركين وتحدث عن أهمية هذا اللقاء التدريبي والذي يسلط الضوء على مرض الثلاسيميا وكل جوانب هذا المرض وطرق التعامل معه، وأشاد الحاج بقسم الإشراف وبدور معلمي الاحياء في المدارس، وأضاف بأن مديرية التربية والتعليم تهتم بالصحة العامة وتتخذ كافة التدابر للوقاية وحماية طلابنا من الأمراض.

وأوضح الحاج بأن معلمي الأحياء سيقومون بنقل مخرجات هذا اللقاء للطلبة في المدارس بالتعاون مع منسقي الصحة المدرسية من خلال عمل المطويات والإذاعة المدرسية والندوات العلمية لتعم الفائدة على الجميع.

من جانبه أوضح العزازي بأن اللقاء يشتمل على العديد من المحاور وهي محور الخدمات الطبية ومحور التغذية ومحور البيئة ومحور التثقيف الصحي، وأهم هذه المحاور هو محور التثقيف الصحي لما له من أثر كبير على تغيير السلوك.

وتحدث مشرف الأحياء أبو رجيلة عن تعريف مرض الثلاسيميا وأنواعه ونسبة حاملي المرض في فلسطين حيث أوضحت اخر احصاءات 2019 بوجود 860 مريض ثلاسيميا في فلسطين، وأضاف بأن الهدف من اللقاء هو رفع الوعي لدى الطلاب والطالبات الان وفي المستقبل عندما يقبلون على الزواج.