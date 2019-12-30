غزة تصدّر كميات كبيرة من "الشتوي" إلى دول الخليج لأول مرة

قالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بمعبر كرم أبو سالم التجاري، إنه جرى صباح اليوم تصدير كميات كبيرة من الشتوي (راس العبد) إلى دول الخليج.
وذكرت الدائرة، أن تصدير الشتوي يتم لأول مرة عبر المعبر.
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30 كانون أول / ديسمبر 2019 01:53
غزة - الرأي
قالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بمعبر كرم أبو سالم التجاري، إنه جرى صباح اليوم تصدير كميات كبيرة من الشتوي (راس العبد) إلى دول الخليج.
وذكرت الدائرة، أن تصدير الشتوي يتم لأول مرة عبر المعبر.
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