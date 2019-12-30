غزة تصدّر كميات كبيرة من "الشتوي" إلى دول الخليج لأول مرة

غزة - الرأي

قالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بمعبر كرم أبو سالم التجاري، إنه جرى صباح اليوم تصدير كميات كبيرة من الشتوي (راس العبد) إلى دول الخليج.

وذكرت الدائرة، أن تصدير الشتوي يتم لأول مرة عبر المعبر.