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غزة تصدّر كميات كبيرة من "الشتوي" إلى دول الخليج لأول مرة

30 كانون أول / ديسمبر 2019 01:53

غزة - الرأي

قالت دائرة العلاقات العامة والإعلام بمعبر كرم أبو سالم التجاري، إنه جرى صباح اليوم تصدير كميات كبيرة من الشتوي (راس العبد) إلى دول الخليج.

وذكرت الدائرة، أن تصدير الشتوي يتم لأول مرة عبر المعبر.

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