الطقس: أجواء باردة إلى شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار

غزة – الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وباردا إلى شديد البرودة، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشمالية قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو، الجمعة، غائما وشديد البرودة في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجاً.