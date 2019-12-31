3 إنجازات حققها رونالدو ولم يصل إليها ميسي

يعد الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو من بين أفضل اللاعبين أداءً في العقد الأخير ما بين 2010-2019، حيث يعتبر الثنائي الهدافين التاريخيين لبرشلونة وريال مدريد على التوالي، وهما الثنائي الوحيد الذي سجل كلاهما 300 هدف أو أكثر في مسابقة الدوري الاسباني وأكثر من 100 هدف في دوري أبطال أوروبا.

الأرقام القياسية للثنائي الأسطوري عديدة، حيث يعتبر ميسي ورونالدو أيضًا الثنائي الوحيد اللذان سجلا أكثر من 50 هاتريك في مسيرتهما مع الأندية والمنتخبات، وقد سجل كل منهما أكبر عدد من الهاتريك في الدوري الإسباني بعدما وصل ميسي مؤخرًا للهاتريك 35 متخطيًا رونالدو الذى سجل 34.

في السطور التالية 3 إنجازات حققها رونالدو ولم يستطع ميسي في الوصول إليها، وربما لن يستطع أيضًا حتى موعد اعتزاله.

1- التسجيل في نهائين لدوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين

يعتبر كريستيانو رونالدو هو الوحيد الذي سجل مع فريقين مختلفين في نهائيين مختلفين بدوري أبطال أوروبا وهو واحد من اللاعبين الذين توجوا بلقب دوري الأبطال مع أكثر من فريق، الدون البرتغالي نجح في تسجيل لمانشستر يونايتد في نهائي 2007-2008 ضد تشيلسي وسجل أيضًا لريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في نهائي 2013-14 وضد يوفنتوس (فريقه الحالي) في نهائي 2016-17.

أما ميسي فقد سجل فى نهائيين مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا هما 2008-09 و2010-11 أمام مانشستر يونايتد، ويبدو أن البرغوث الأرجنتيني سيختم مسيرته في النادي الكتالوني، لذلك من الصعب أن يصل لإنجاز رونالدو.

2- الفوز بالدوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا

كما يعتبر رونالدو اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاث ألقاب للدوري في 3 دوريات مختلفة من دوريات البيج 5 الأفضل في أوروبا، حيث حقق ذلك في إنجلترا (مانشستر يونايتد 3) وإسبانيا (ريال مدريد 2) وإيطاليا (يوفنتوس 1).

في المقابل، فاز ميسي بألقاب دوريات أكثر (7) ولكن جميع انتصارات قائد الأرجنتين جاءت في الدوري الإسباني فقط مع برشلونة، ومن غير المرجح أن ينتقل ميسي من برشلونة في أي وقت قريب، حيث أعرب الأرجنتيني عن "سعادته" في النادي الكاتالوني في مناسبات عديدة.

3- التتويج بلقب دولي مع منتخب بلاده

يعتبر رونالدو أيضًا اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 بطولات لأمم أوروبا مختلفة (2004، 2008، 2012، 2016)، وقد أنهى كريستيانو رونالدو 12 عامًا من عقدة التتويج الدولي، بعدما رفعت البرتغال أول لقب لأمم أوروبا في يورو 2016 بعد فوزها 1-0 على فرنسا.

كان رونالدو قد خسر أول نهائي في يورو 2004 عندما سقطت البرتغال بهدف وحيد أمام اليونان، ومنذ ذلك الحين ، فاز رونالدو بدوري الأمم الأوروبية 2019.

في المقابل، ميسي لم يسبق له التتويج مع منتخب الأرجنتين بأي لقب، حيث فشل في 3 نهائيات من تحقيق في الفوز، وهي كأس العالم FIFA 2014 (ضد ألمانيا)، و2015-16 كوبا أمريكا (ضد تشيلي) ومن المحتمل أن ينهي الهداف التاريخي للتانجو مسيرته بدون لقب دولي، رغم ان لديه فرصة أخرى في بطولة كوبا أمريكا المقبلة، وحال المشاركة في كأس العالم 2022 .