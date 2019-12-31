كلوب يحاول إقناع آدم لالانا بالتجديد لصفوف ليفربول موسم واحد

يحاول يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى اقناع لاعبه آدم لالانا لاعب خط وسط النادى الإنجليزى للتوقيع على عقد تمديد لمدة عام خاصة أنه عقد اللاعب سينتهى بنهاية الموسم الحالى.



قالت صحيفة "تليجراف" أن كلوب يدرك تماما قوة وقدرات آدم لالانا لاعب خط وسط النادى الإنجليزى ومساهمته فى ترجيح كفة الفريق فى العديد من المباريات نظرا لالتزامه بتعليمات الجهاز الفنى وتنفيذ التعلميمات التكتيكية.



أشارت الصحيفة إلى أن كلوب يواجه ازمة كبيرة خاصة أن اللاعب يعلم أن فرصة مشاركته أساسيا مع الفريق مستقبلا تكاد تكون مستحيلة فى ظل تواجد العديد من اللاعبين فى مركزه، فضلا عن تعاقد ليفربول مع اليابانى تاكومى مينامينو.

كان نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح أعلن تعاقده رسمياً مع اللاعب اليابانى تاكومى مينامينو قادما من ريد بول سالزبورج النمساوى بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يكشف نادى ليفربول عن قيمة التعاقد مع اللاعب اليابانى، إلا أن وسائل الاعلام الإنجليزية ذكرت فى وقت سابق أن الصفقة كلفت خزينة النادى 7.25 مليون جنيه إسترلينى.

وسجل مينامينو 9 أهداف فى 22 مباراة هذا الموسم لصالح سالزبورج وإجمالا وصل إلى 63 هدفا فى 192 مباراة مع ناديه منذ 2014، كما سجل 11 هدفا فى 22 مباراة مع منتخب اليابان منذ ظهوره الأول فى 2015.