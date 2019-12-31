ما هى اسباب نزيف الأنف وكيف تتعامل معه

مع التعرض للصدمات والحوادث أو ارتفاع درجة الحرارة قد يصاب الكثيرون بنزيف شديد فى الأنف ويكون النزيف من الأوعية الدموية الموجود قى الجزء الأمامي من الأنف، أو من الشريان الذى يوجد فى الجزء الخلفى من الأنف وفى الغالب يصاحبه ارتفاع شديد فى ضغط الدم، و يصاب بها الاطفال ايضا فى كثيرا من الاحيان، كما اثبتت بعض الدراسات أن نزيف الأنف قد يكون نتيجة الأثار الجانبية لبعض الأدوية.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet فأن اسباب نزيف الأنف هى:

أسباب نزيف الأنف:

1:الأثار الجانبية لبعض الادوية قد تسبب نزيف الأنف ومنها مضادات الهيستامين ومضادات الاحتقان.

2:وجود جسم غريب فى الأنف قد يسبب الاختناق والنزيف المستمر وخصوصا عند الاطفال لذلك يجب الحرص على عدم ترك الاطفال بمفردهم حتى لا يتعرضون لأى أذى.

3:استنشاق المواد الكيميائية يؤثر على صحة الجهاز التنفسى ويسبب نزيف بالانف واختناق.

4:قد يكون نزيف الأنف ناتج عن التعرض لحادث أو خبطات فى الوجه والأنف.

5:ارتفاع شديد فى ضغط الدم يسبب نزيف الأنف، لذلك ينصح مرضى الضغط المرتفعة بالمواظبة على تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وذلك للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الشديد والنزيف.

6:وجود مشاكل فى الأوعية الدموية يسبب النزيف والاختناق والشعور بالصداع والألم.

7:وجود أورام فى الانف قد تكون أورام سرطانية أو غير سرطانية.

8:اضطراب فى عملية تخثر الدم وتصلب الشرايين يسبب نزيف الأنف.

ولوقف النزيف ينصح باتباع الأتى:

نصائح لوقف النزيف وعلاجه

1: ينصح بالاسترخاء مع إنحناء الرأس للأمام وذلك لمنع دخول الدم للحلق والتعرض للغثيان والقئ.

2:ينصح بعدم التنفس من الأنف مع الضغط على الغضروف الأنفي وذلك لإيقاف النزيف.

3:فى حالة عدم وقف النزيف ينصح بزيارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاجه.

4:ينصح مرضى الضغط بقياسه باستمراره مع تناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وذلك للوقاية من النزيف المتكرر.

5:ينصح مرضى الحساسية وضيق التنفس بتناول الأدوية الخاصة بهم ، مع عدم التعرض للمواد الكيميائية التى تعرضهم للنزيف والاختناق.