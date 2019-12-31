وكالة الرأي الفلسطينية ما هى اسباب نزيف الأنف وكيف تتعامل معه وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب لا تتجاهل ألم الصدر على الجانب الأيسر وكالة الرأي الفلسطينية محمد صلاح يقود تشكيل الفريق الأفضل فى أفريقيا خلال 10 سنوات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس والقدس وكالة الرأي الفلسطينية كلوب يحاول إقناع آدم لالانا بالتجديد لصفوف ليفربول موسم واحد وكالة الرأي الفلسطينية 3 إنجازات حققها رونالدو ولم يصل إليها ميسي وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء باردة إلى شديدة البرودة وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار وكالة الرأي الفلسطينية إصابة فتاة واعتقال شاب على يد الاحتلال في بيت جالا وكالة الرأي الفلسطينية جمعيات استيطانية تقيم متحفاً توراتياً في سلوان بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية تآكل شواطئ غزة.. خطر يمتد وعلاجه التمويل المُنتظر
أخبار » الأسرة و المجتمع

مخاطر الإفراط فى تناول الطعام

31 كانون أول / ديسمبر 2019 09:13

1
1

الإفراط فى تناول الطعام مشكلة كبيرة يعانى منها الأشخاص خاصة فى الأعياد أو أثناء مشاهدة التليفزيون وأو الجلوس أمام الكمبيوتر، حيث تجتمع العائلات والأصدقاء لتناول وجبة فى ليلة رأس السنة، أو أثناء مشاهدة كرة قدم، وفى الواقع هذا الأمر يزيد من معدل الأمراض والسمنة. وفى هذا التقرير نقدم لكم أضرار الإفراط فى تناول الطعام.

ضيق في المعدة

الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وتم ربط السمنة بمرض السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض الفتاكة. غير أن وجود حالة واحدة من الإفراط في تناول الطعام يمكن أن تكون له عواقب قصيرة المدى أكثر خطورة من الانتفاخ والغازات الزائدة.

وقال الدكتور "خوداديان"، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مانهاتن، إن الإفراط في تناول الطعام في الأعياد يمكن أن يتسبب في حدوث تموج في جميع أنحاء الجسم، حتى يؤثر على الجهاز العصبي.

والشعور بالضيق بعد وجبة الطعام ليس نتيجة للتربتوفان، لكنه ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وإنها طريقة لجسمك لإخبارك بالشبع.

يعلم الجميع أن الجسم يخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون، لكن تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية بشكل مفاجئ من جلسة واحدة له آثار ضارة أخرى.

وأوضح الباحثون أن زيادة تدفق الدم إلى الأمعاء لديك يعني وجود كمية أقل من الدم لوظائف الجسم الأخرى، بما في ذلك عقلك. وعندما تفرط في تناول الطعام لا يمكنك إخبار جسدك ويتفاعل جسمك مع الطعام الزائد تلقائيًا، ويعمل بسرعة ويستعد للمزيد ويضع جميع أنظمتك في حالة تأهب.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟