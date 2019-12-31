مخاطر الإفراط فى تناول الطعام

الإفراط فى تناول الطعام مشكلة كبيرة يعانى منها الأشخاص خاصة فى الأعياد أو أثناء مشاهدة التليفزيون وأو الجلوس أمام الكمبيوتر، حيث تجتمع العائلات والأصدقاء لتناول وجبة فى ليلة رأس السنة، أو أثناء مشاهدة كرة قدم، وفى الواقع هذا الأمر يزيد من معدل الأمراض والسمنة. وفى هذا التقرير نقدم لكم أضرار الإفراط فى تناول الطعام.

ضيق في المعدة

الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة، وتم ربط السمنة بمرض السكري وأمراض القلب وغيرها من الأمراض الفتاكة. غير أن وجود حالة واحدة من الإفراط في تناول الطعام يمكن أن تكون له عواقب قصيرة المدى أكثر خطورة من الانتفاخ والغازات الزائدة.

وقال الدكتور "خوداديان"، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي في مانهاتن، إن الإفراط في تناول الطعام في الأعياد يمكن أن يتسبب في حدوث تموج في جميع أنحاء الجسم، حتى يؤثر على الجهاز العصبي.

والشعور بالضيق بعد وجبة الطعام ليس نتيجة للتربتوفان، لكنه ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، وإنها طريقة لجسمك لإخبارك بالشبع.

يعلم الجميع أن الجسم يخزن السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون، لكن تناول كمية كبيرة من السعرات الحرارية بشكل مفاجئ من جلسة واحدة له آثار ضارة أخرى.

وأوضح الباحثون أن زيادة تدفق الدم إلى الأمعاء لديك يعني وجود كمية أقل من الدم لوظائف الجسم الأخرى، بما في ذلك عقلك. وعندما تفرط في تناول الطعام لا يمكنك إخبار جسدك ويتفاعل جسمك مع الطعام الزائد تلقائيًا، ويعمل بسرعة ويستعد للمزيد ويضع جميع أنظمتك في حالة تأهب.