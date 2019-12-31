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مايكروسوفت وقف الدعم نهائيا عن ويندوز 7 بحلول 14 يناير

31 كانون أول / ديسمبر 2019 09:16

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تستعد شركة مايكروسوفت لإرسال إشعارات منبثقة بملء الشاشة لمستخدمى Windows 7 اعتبارًا من منتصف شهر يناير فى محاولة لإبعاد المستخدمين عن نظام التشغيل الذى سينتهى قريبًا، فاعتبارًا من 14 يناير ستظل أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام Windows 7 تعمل، ولكن لن توفر الشركة لها الدعم الفنى أو تحديثات البرامج أو تحديثات الأمان.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى فيحث الإخطار مستخدمى Windows 7 على الترقية إلى Windows 10 - حتى لو تطلب الأمر شراء جهاز كمبيوتر شخصى جديد للقيام بذلك.

وتقدم الشركة رسائل تذكير منبثقة أصغر للتغيير القادم منذ أبريل من هذا العام، وتظهر هذه الرسائل فى وضع ملء الشاشة حتى يصعب تجاهلها بواسطة مستخدمى Windows 7.

وتقول الرسالة التى تظهر للمستخدمين: "جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذى يعمل بنظام Windows 7 غير متاح، وتوصى مايكروسوفت بشدة باستخدام Windows 10 على كمبيوتر شخصى جديد للحصول على أحدث ميزات الأمان والحماية من البرامج الضارة".

ويبقى الإشعار على الشاشة حتى يتفاعل المستخدمون معه، مما يتيح لهم خيار "معرفة المزيد" أو الرد بدلاً من ذلك بـ"ذكرنى لاحقًا" أو "لا تذكرنى مرة أخرى".

وستظهر الرسالة على إصدارات Starter و Home Basic و Home Premium و Professional و Ultimate من Windows 7 المزود بحزمة الخدمة Service Pack 1 .

وقامت الشركة بتضمين الإخطار المنبثق فى برنامج التصحيح الشهرى لشهر ديسمبر، لكنه لا يدخل حيز التنفيذ حتى الشهر المقبل.

وقال مايكروسوفت فى مدونتها لشرح الأمر: "فى حين يمكنك الاستمرار فى استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذى يعمل بنظام Windows 7، دون استمرار تحديثات البرامج والأمان، فستكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات والبرامج الضارة، إذ يؤدى التمسك بنظام التشغيل Windows 7 بعد انتهاء الدعم إلى فتح باب للمشاكل مثل فيروسات الكمبيوتر ولن تتلقى دعمًا تقنيًا من مايكروسوفت، لذا فالمضى قدمًا هى أفضل طريقة للحفاظ على الأمان هى نظام التشغيل Windows 10."

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