4 حيل خفية لكتابة الرسائل بسرعة على هاتفك الأيفون.. اعرفها

هناك بعض الحيل الذكية والمفيدة التى يمكن أن تساعد المستخدمين على كتابة الرسائل النصية بشكل أسرع من المعتاد، ونشر موقع "ذى صن" البريطانى بعضا من أفضل الميزات، غير المعروفة من قبل الجميع، التى يمكنها تحسين تجربة كتابة الرسائل فى هاتف أيفون.

- الكتابة بالحركة السريعة

أضافت شركة أبل هذا العام ميزة "التمرير السريع للكتابة" فى أيفون، مع تحديث iOS 13، وتتيح الأداة، التى يطلق عليها QuickPath، التنقل بين الحروف بحركة سلسلة دون رفع الإصبع عن لوحة المفاتيح، بدلا من الضغط عليها، ولتطبيق الميزة، تأكد من استخدام لوحة مفاتيح أبل بعد تحديث البرنامج.

- تعديل النص المكتوب عبر "زر الفراغ"

يمكن تعديل أى رسالة على هاتف أيفون من خلال التنقل بين الأحرف، ذهابا وإيابا، بدقة دون الحاجة إلى الضغط بقوة على الشاشة. وما عليك سوى الضغط باستمرار على "زر الفراغ" عند كتابة بعض النصوص، للتنقل بين الأحرف بكل راحة وتعديلها.

- إضافة علامات الترقيم بسرعة أكبر

أضافت أبل اختصارا مميزا لإنهاء الجملة بنقطة، من خلال الضغط فوق "زر الفراغ" مرتين بعد الكلمة، حيث تُضاف النقطة بكل سهولة.

وبهذه الطريقة، يمكن الاستمرار فى الكتابة باستخدام الحروف و"الفراغ" فقط، دون الحاجة إلى الوصول إلى رمز النقطة.

- لوحة المفاتيح للكتابة "بيد واحدة"

قد يكون مستخدمو هواتف أبل، الذين يفضلون الكتابة بيد واحدة محظوظين، لأن أجهزة أيفون التى تعمل بنظام التشغيل iOS 11 والإصدارات الأحدث، يمكنها تزويدهم بـ3 لوحات مفاتيح مختلفة لجميع احتياجات الكتابة الخاصة.

وربما كانت لوحات مفاتيح "اليد الواحدة" مخفية فى الهاتف لفترة من الوقت، ولكن من السهل جدا الوصول إليها عن طريق تطبيق للرسائل.

وأولا، يحتاج المستخدم إلى دخول تطبيق محدد، والتأكد من أن لوحة المفاتيح مفتوحة، ثم الضغط على رمز "العالم" أسفل الزاوية اليسرى باستمرار، ليظهر مربع صغير يتضمن "إعدادات لوحة المفاتيح"، وفى الصف السفلى سترى 3 رموز مختلفة للوحة المفاتيح، تتيح ميزة الكتابة بيد واحدة تبعا للجهة المرغوب بها.