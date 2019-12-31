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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2377 ) الثلاثاء 31/12/2019
أخبار فلسطينية
ممثلو الجنائية الدولية التقوا ممثلين عن حماس والشعبية قبل إعداد ملف التحقيق مع إسرائيل
السلطة الفلسطينية تدرس خطوات للرد على القرصنة «الإسرائيلي
عباس يطلب ملفاً بأسماء الأسرى المرضى لرفعه لـ«الجنائية»
رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تصاعد أزمة السلطة بعد خصم إسرائيل من أموال الضرائب
حماس: لا تسوية شاملة مع إسرائي
5 أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال خلال 2019
الخارجية: قرصنة الأموال الفلسطينية إرهاب دولة منظم
598 حالة انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين خلال 2019
قاسم: فتح تمارس خطاب تخوين ضد حماس للتغطية على فضيحة المخابرات
قرارات مجلس الوزراء بجلسته اليوم
أخبار إسرائيلية
غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو حصانة تمنع محاكمته
نتنياهو يقرّر طلب حصانة برلمانية من المحاكمة في قضايا الفساد
"الكابينيت" يصادق على اقتطاع 45 مليون دولار شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية
أردان يفتتح مركزًا للشرطة في مستوطنة أرئيل
إدانة إسرائيلي بالبصق على سفير بولندا
دعوى إسرائيلية ضخمة ضد البنك العربي
شقيق شاؤول: بعد 5 سنوات من أسره لم يحقق أي تقدم
الإعلام العبري: حماس تطلق صاروخًا نحو البحر
"إسرائيل" تكشف احتفال الجالية اليهودية في دبي بعيد "حانوكا"
نتنياهو يشيد بالغارات على قواعد موالية لإيران في سوريا والعراق
اخبار دولية
تصنيف الهجوم على منزل حاخام في نيويورك بانه "إرهاب داخلي"
المنظمات الشعبية الفلسطينية بالجزائر: أي تفاهمات مع ..
سفارتنا لدى البحرين تحيي الذكرى الـ55 لانطلاقة الثور..
أخبار عربية
الجامعة العربية تدين اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية وتعتبره إجراء عدوانيا
مخطط تنظيم مخيم اليرموك الجديد.. خطوة جديدة نحو إكمال التشريد!
برلماني أردني سابق يطالب الحكومة الأردنية بدعم استعادة حقوق
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
قوات إسرائيلية خاصة تعتقل 5 فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم في القدس
مؤشرات تنفيذ تفاهمات التهدئة الجديدة تنطلق.. الكشف عن موافقة إسرائيلية على تسهيلات واسعة
اشتية: اقتطاع أموال الضرائب يعيدنا لمربع الأزمة وتسهيلات إسرائيل لغزة لضرب المشروع الوطني…
الشرق الاوسط
«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»
انتهاك لحقوق الصحافيين الفلسطينيين من إسرائيل وقياداتهم السياسية
تصعيد كبير في التنكيل بالأسرى الفلسطينيين
الخليج الإماراتية
عريقات ينفي تورط السلطة باستهداف قيادي في «الجهاد»
عباس يطلب ملفاً بأسماء الأسرى المرضى لرفعه لـ«الجنائية»
الأهرام المصرية
الرئيس الفلسطيني يؤكد: لا انتخابات بدون القدس
الشروق المصرية
عباس:لامساس برواتب القتلى والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل
مسلمات يصنعن الهدايا وينشرن بهجة عيد الميلاد بقطاع غزة
تقرير فلسطيني: وفاة 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال 2019
الغد الأردنية
القدس والمعركة الانتخابية: التجاهل الإسرائيلي يضيق الخيارات الفلسطينية لإجراء الانتخابات التشريعية
الكهوف ملجأ الفلسطينيين الجديد في مناطق “ج”
الشرق القطرية
قوات الاحتلال تستهدف عددا من الفلسطينيين بالرصاص الحي قرب بيت لحم
عشراوي تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة الكيان الإسرائيلي بسبب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
إغلاق مئات المصانع في غزة
تدهور صحة شيخ الأسرى في سجون الاحتلال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اغتيال "أبو العطا".. حلقة من مسلسل تنسيق السلطة مع الاحتلال
العيسوية.. الحمل الثقيل على سلطات الاحتلال في القدس
"أبو عليا" يتعرض لـ "تعذيب وشبح" في سجون "مخابرات السلطة"
ورشة عمل حول المولدات الكهربائية في غزة
الضغوط الأوروبية على عباس.. هل تفلح في إجراء الانتخابات؟
حماس: مستمرون في حملتنا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين بلبنان
أبو مرزوق: اقتطاع أموال المقاصة قرصنة يجب التصدي لها
تضامنًا مع الأسير زهران.. أسرى يضربون غدًا عن الطعام
2019 عام الضربات الأمنية المدوية للاحتلال الإسرائيلي
حماس تنفي عقد أي محادثات هدنة مع الاحتلال
القدس المحلية
سجن وغرامة مالية لثلاثة شبان من تقوع
7 معتقلين فجر الثلاثاء.. القدس ونابلس ورام الله
بدء تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" بالبحر المتوسط
كهرباء القدس: هذه المناطق سيشملها قطع الكهرباء يومي الأربعاء
أبو بكر: الرئيس طلب ملفًا بأسماء الأسرى المرضى لرفعه للأمم المتحدة
حراك قانوني بمواجهة إخطار الاحتلال هدم سوق الحسبة في الخليل
غزة تُصدّر حلوى "راس العبد" إلى دول الخليج
إدانة ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة
فلسطينيون معزولون خلف الجدار يواجهون منازل المستوطنين بصمودهم
الحياة الجديدة
الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في جنين
الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من نابلس
عشراوي: إسرائيل تنتهج سياسة فرّق تسد من أجل تصفية القضية الفلسطينية
اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم
الأيام
»أحكام بالإعدام على 27 عضواً من جهاز أمن البشير في قضية قتل متظاهر معتقل
غزة تستأنف صادراتها من الفراولة للسوق الإسرائيلية بعد توقف دام ثلاثة...
»فلسطين والأدب في 2019: شيخة حليوى تتوّج إنجازات عام دشّنها يحيى يخلف
»مبدعون فلسطينيون غلّفوا المشهد الثقافي بكآبة رحيلهم في العام 2019
»اعتقال 5500 مواطن خلال العام الجاري بينهم 889 طفلاً
وكالة صفا
الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير في غزة وخانيونس
الاحتلال ينكل بفتى ويعتقله في سلوان
أسرى يضربون غدا تضامنا مع الأسير أحمد زهران
الاحتلال يعتقل 4 شبان من باب العامود بالقدس
إصابة فتاة واعتقال شاب بعد إطلاق النار على مركبتهما ببيت جالا
غزة بحاجة لـ٢٨٠ مليون $ لإعمار منازل دمرها الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين وصيادي العصافير
جمعيات استيطانية تقيم متحفاً توراتياً في سلوان بالقدس
تقرير تآكل شواطئ غزة.. خطر يمتد وعلاجه التمويل المُنتظر
الأوقاف تطمئن بشأن تأخر وصول فوج المعتمرين الأول
الداخلية تنشر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح غداً الثلاثاء
حماس تنفي عقد أيّ محادثات هدنة مع الاحتلال
الشباب والرياضة تختتم بطولة المؤسسات والمراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم
فلسطين اليوم
أمنيات مؤجلة للفلسطينيين منذ 13 عاماً.. هل يحققها عام 2020؟
اشتية يلوح من جديد بالعودة للأزمة المالية بعد اقتطاع أموال المقاصة
إصابة 9 مواطنين عقب اقتحام مئات المستوطنين مقام يوسف بنابلس
مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في جنين
دعوى قضائية ضخمة ضد "البنك العربي"من أكثر من ألف "إسرائيلي"
نتنياهو يطالب بالحصانة البرلمانية لعدم مقاضاته
أبو مرزوق: بأيدينا الكثير لوقف القرصنة الإسرائيلية لأموالنا
سما نيوز
تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة
دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل
ردا ً على قرار الكابينت باقتطاع أموال المقاصة.. أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز!!
بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!
قرارات مجلس الوزراء.. تشكيل فريق لتحديث قانون العقوبات و منح مدراء مديريات "التربية" درجة مدير عام
تقرير: إسرائيل تستبعد أن تؤثر الضربة الأميركية في العراق عليها
إيزنكوت: واقعنا الخاص يتطلب أن يكون الجيش الإسرائيلي شعبياً
الحايك: 2020 سيشهد تحسناً اقتصادياً في غزة حال استمرت التسهيلات
الاحتلال هدم 648 مسكنا واقتلع 15 الف شجرة خلال عام 2019
شقيق شاؤول: بعد 5 سنوات من أسره لم يحقق أي تقدم
تحويل اسير للاعتقال الاداري
عرب 48
"بلورة صفقة تبادل أسرى لإنجازها قريبا"
المجتمع المدني الفلسطيني: ضد التمويل المشروط
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين
مواجهات واعتقالات بالخليل ونابلس و2500 مستوطن يقتحمون مقام يوسف
وكالة وفا
"فتح" تعلن عن برنامج إحياء ذكرى انطلاقة الثو..
الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في جنين
حدث في مثل هذا اليوم
- 31 كانون أول (ديسمبر)
- 2004م 4 شهداء في مدينة خانيونس ورفح والشهداء هم: خالد خميس أبو عودة 40 عاماً، من كائب القسام، ومحمد محمود خريس من كتائب القسام وهما من سكان حي الأمل والفتى رزق مصلح 14 عاماً ومراد خميس أبو عطايا 19 عاماً وكلاهما من رفح.
- 2002م استمراراً للحملة الصهيونية التصعيديّة ضد الحركة الإسلاميّة داخل الخط الأخضر ، الشرطة الصهيونية تجري تحقيقاتٍ مع رئيس الحركة الإسلاميّة الشيخ رائد صلاح ، و مع نائبه الشيخ كمال الخطيب .
- 2000م رجال المقاومة الفلسطينية يغتالون زعيم حركة "كاخ" الصهيونيّ المتطرّف بنيامين مئير كاهانا، هو و زوجته ، بالقرب من مستوطنة "عوفرة" في الضفة الغربية.
- 2000م قوات الاحتلال تغتال أمين سرّ حركة فتح في طولكرم د. ثابت ثابت، عندما أطلقت رصاص رشاشاتها الثقيلة عليه أثناء توجّهه بسيارته إلى مكان عمله .
- 1990 م مقتل عشرة أشخاص في غارة للطائرات الإسرائيلية على قاعدة لحركة "فتح" في لبنان.
- 1948م مجزرة قرية جيز حين دخلت العصابات الصهيونية قرية "جيز" فقتلت 13 شخصاً بينهم امرأة وطفل رضيع من أهل القرية.
- 1947 بريطانيا تدعو الأمم المتحدة إلى إلغاء الانتداب على فلسطين وتقسيمها بين العرب واليهود.
- 1947 م العصابات الصهيونية ترتكب مجزرة مروعة في قرية "بلد الشيخ" (فلسطين)، قُتل فيها 600 فلسطيني.
- 1947م مجزرة قرية بلدة الشيخ حين هاجمت الهاجاناة الصهيونية قرية بلد الشيخ على سفح جبل الكرمل وقتلت 17 عريباً وجرحت 33 آخرين.
- 1937م ألقى أحد عناصر منظمة الإتسل الإرهابية الصهيونية قنبلة على سوق الخضار المجاور لبوابة نابلس في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل العشرات من المواطنين العرب وإصابة عدد كبير منهم.