غزة- الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2377 ) الثلاثاء 31/12/2019

أخبار فلسطينية﻿

ممثلو الجنائية الدولية التقوا ممثلين عن حماس والشعبية قبل إعداد ملف التحقيق مع إسرائيل

السلطة الفلسطينية تدرس خطوات للرد على القرصنة «الإسرائيلي

عباس يطلب ملفاً بأسماء الأسرى المرضى لرفعه لـ«الجنائية»

رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر من تصاعد أزمة السلطة بعد خصم إسرائيل من أموال الضرائب

5 أسرى استشهدوا في سجون الاحتلال خلال 2019

الخارجية: قرصنة الأموال الفلسطينية إرهاب دولة منظم

598 حالة انتهاك إسرائيلي بحق الصحفيين خلال 2019

قاسم: فتح تمارس خطاب تخوين ضد حماس للتغطية على فضيحة المخابرات

قرارات مجلس الوزراء بجلسته اليوم

أخبار إسرائيلية

غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو حصانة تمنع محاكمته

أردان يفتتح مركزًا للشرطة في مستوطنة أرئيل

إدانة إسرائيلي بالبصق على سفير بولندا

دعوى إسرائيلية ضخمة ضد البنك العربي

شقيق شاؤول: بعد 5 سنوات من أسره لم يحقق أي تقدم

الإعلام العبري: حماس تطلق صاروخًا نحو البحر

"إسرائيل" تكشف احتفال الجالية اليهودية في دبي بعيد "حانوكا"

نتنياهو يشيد بالغارات على قواعد موالية لإيران في سوريا والعراق

اخبار دولية

تصنيف الهجوم على منزل حاخام في نيويورك بانه "إرهاب داخلي"

المنظمات الشعبية الفلسطينية بالجزائر: أي تفاهمات مع ..

سفارتنا لدى البحرين تحيي الذكرى الـ55 لانطلاقة الثور..

أخبار عربية

الجامعة العربية تدين اقتطاع إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية وتعتبره إجراء عدوانيا

برلماني أردني سابق يطالب الحكومة الأردنية بدعم استعادة حقوق

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

قوات إسرائيلية خاصة تعتقل 5 فلسطينيين بعد الاعتداء عليهم في القدس‎

مؤشرات تنفيذ تفاهمات التهدئة الجديدة تنطلق.. الكشف عن موافقة إسرائيلية على تسهيلات واسعة

اشتية: اقتطاع أموال الضرائب يعيدنا لمربع الأزمة وتسهيلات إسرائيل لغزة لضرب المشروع الوطني…

الشرق الاوسط

«فتح» تعتبر جولة هنية ترويجاً لـ«صفقة القرن»

انتهاك لحقوق الصحافيين الفلسطينيين من إسرائيل وقياداتهم السياسية

الخليج الإماراتية

عريقات ينفي تورط السلطة باستهداف قيادي في «الجهاد»

عباس يطلب ملفاً بأسماء الأسرى المرضى لرفعه لـ«الجنائية»

الأهرام المصرية

الرئيس الفلسطيني يؤكد: لا انتخابات بدون القدس

الشروق المصرية

عباس:لامساس برواتب القتلى والأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية



اغتيال "أبو العطا".. حلقة من مسلسل تنسيق السلطة مع الاحتلال فلسطين اون لاين

"أبو عليا" يتعرض لـ "تعذيب وشبح" في سجون "مخابرات السلطة"

القدس المحلية

سجن وغرامة مالية لثلاثة شبان من تقوع

بدء تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" بالبحر المتوسط

كهرباء القدس: هذه المناطق سيشملها قطع الكهرباء يومي الأربعاء

أبو بكر: الرئيس طلب ملفًا بأسماء الأسرى المرضى لرفعه للأمم المتحدة

حراك قانوني بمواجهة إخطار الاحتلال هدم سوق الحسبة في الخليل

وفاة طفل دهسًا في خان يونس

معبر رفح لعودة المعتمرين غدًا

غزة تُصدّر حلوى "راس العبد" إلى دول الخليج

إدانة ثلاثة متهمين بجريمة الرشوة

فلسطينيون معزولون خلف الجدار يواجهون منازل المستوطنين بصمودهم

الحياة الجديدة

عشراوي: إسرائيل تنتهج سياسة فرّق تسد من أجل تصفية القضية الفلسطينية

اشتية يتسلم دعوة لحضور احتفالات عيد الميلاد وقداس منتصف الليل وفق التقويم

الأيام

»أحكام بالإعدام على 27 عضواً من جهاز أمن البشير في قضية قتل متظاهر معتقل

غزة تستأنف صادراتها من الفراولة للسوق الإسرائيلية بعد توقف دام ثلاثة...

»فلسطين والأدب في 2019: شيخة حليوى تتوّج إنجازات عام دشّنها يحيى يخلف

»مبدعون فلسطينيون غلّفوا المشهد الثقافي بكآبة رحيلهم في العام 2019

»اعتقال 5500 مواطن خلال العام الجاري بينهم 889 طفلاً

وكالة صفا

الاحتلال يستهدف المزارعين وصيادي العصافير في غزة وخانيونس

الاحتلال ينكل بفتى ويعتقله في سلوان

أسرى يضربون غدا تضامنا مع الأسير أحمد زهران

الاحتلال يعتقل 4 شبان من باب العامود بالقدس

إصابة فتاة واعتقال شاب بعد إطلاق النار على مركبتهما ببيت جالا

غزة بحاجة لـ٢٨٠ مليون $ لإعمار منازل دمرها الاحتلال

تردد بث قناة الأقصى الجديد

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

تقدير إسرائيلي: سلوكنا تجاه حماس يعني أن اليهود يفهمون لغة القوة

دعوى قضائية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل

ردا ً على قرار الكابينت باقتطاع أموال المقاصة.. أبو مرزوق: بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز!!

بداية 2020 فرصة لاختبارها.. "يديعوت": عملية عسكرية واسعة النطاق بغزة في حال فشل جهود التهدئة!

قرارات مجلس الوزراء.. تشكيل فريق لتحديث قانون العقوبات و منح مدراء مديريات "التربية" درجة مدير عام

تقرير: إسرائيل تستبعد أن تؤثر الضربة الأميركية في العراق عليها

عرب 48

" بلورة صفقة تبادل أسرى لإنجازها قريبا "

المجتمع المدني الفلسطيني: ضد التمويل المشروط

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يحجبه عن الفلسطينيين

مواجهات واعتقالات بالخليل ونابلس و2500 مستوطن يقتحمون مقام يوسف

وكالة وفا

الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في جنين

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