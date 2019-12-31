مدير التربية والتعليم الوسطى يستقبل وفدًا من مديرية أوقاف الوسطى

غزة- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم هشام الحاج وفدًا من مديرية أوقاف الوسطى وقد ضمّ الوفد مدير الأوقاف سليم مسلم، مؤمن مغاري مدير دائرة الصيانة في وزارة الأوقاف، بحضور المدير الفني محمد حمدان، و المدير الإداري ناصر السدودي ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي.

بدوره، عبّر الحاج عن سعادته لمثل هذه الزيارات التي تعزز العلاقات بين المديرية ومؤسسات المجتمع المختلفة بما يحقق المصلحة العامة، كما قدّم شكره لوفد مديرية أوقاف الوسطى على هذه الزيارة، معتبرًا أن دور الأوقاف لا يقل أهمية عن دور مؤسسات التعليم في تهذيب النفوس وتقويم السلوك، فالتربية الدينية السليمة تساهم في تعديل سلوك الطلبة وتغرس في نفوسهم مجموعة من القيم، الأمر الذي يساهم وبشكل كبير في تحصيلهم الدراسي ورفع مستوياتهم العلمية.

بدوره قال مدير أوقاف الوسطى :" أن مديرية التربية والتعليم تعتبر حاضنة لأبنائنا في المدارس، وهذا يستوجب التنسيق الكامل معها للارتقاء بهذا الجيل نحو الأفضل، مشيرًا إلى أننا شعب يمتلك جيلًا من الشباب، حيث إن الأوقاف والتعليم يتقاطعان في أمور كثيرة.

وأضاف مسلم بأن مديرية الأوقاف على استعداد تام لتوجيه كافة الدعاة و الوعاظ إلى الميدان التربوي في جميع المدارس للوصول إلى الشخصية المتكاملة للطلاب دينياً و اجتماعياً و ثقافياً و فكرياً.

وفي ذات السياق قام مديرية الأوقاف قسم الصيانة بتنظيف و غسيل مصلى المديرية و توفير ما يلزم من احتياجات النظافة