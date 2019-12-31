وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2377 ) الثلاثاء 31/12/2019 وكالة الرأي الفلسطينية شقيق شاؤول: بعد 5 سنوات من أسره لم يحقق أي تقدم وكالة الرأي الفلسطينية حماس تطلق صاروخًا تجريبيًا نحو البحر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين وصيادي العصافير وكالة الرأي الفلسطينية 4 حيل خفية لكتابة الرسائل بسرعة على هاتفك الأيفون.. اعرفها وكالة الرأي الفلسطينية الوضع المظلم يصل إلى تطبيق ماسنجر على أجهزة الكمبيوتر وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت وقف الدعم نهائيا عن ويندوز 7 بحلول 14 يناير وكالة الرأي الفلسطينية مخاطر الإفراط فى تناول الطعام وكالة الرأي الفلسطينية ما هى اسباب نزيف الأنف وكيف تتعامل معه وكالة الرأي الفلسطينية لهذه الأسباب لا تتجاهل ألم الصدر على الجانب الأيسر
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير التربية والتعليم الوسطى يستقبل وفدًا من مديرية أوقاف الوسطى

31 كانون أول / ديسمبر 2019 10:24

1
1

غزة- الرأي

 استقبل مدير التربية والتعليم هشام الحاج وفدًا من مديرية أوقاف الوسطى وقد ضمّ الوفد مدير الأوقاف سليم مسلم، مؤمن مغاري مدير دائرة الصيانة في وزارة الأوقاف، بحضور المدير الفني محمد حمدان، و المدير الإداري ناصر السدودي ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي.

بدوره،  عبّر الحاج عن سعادته لمثل هذه الزيارات التي تعزز العلاقات بين المديرية ومؤسسات المجتمع المختلفة بما يحقق المصلحة العامة، كما قدّم شكره لوفد مديرية أوقاف الوسطى على هذه الزيارة، معتبرًا أن دور الأوقاف لا يقل أهمية عن دور مؤسسات التعليم في تهذيب النفوس وتقويم السلوك، فالتربية الدينية السليمة تساهم في تعديل سلوك الطلبة وتغرس في نفوسهم مجموعة من القيم، الأمر الذي يساهم وبشكل كبير في تحصيلهم الدراسي ورفع مستوياتهم العلمية.

 بدوره قال مدير أوقاف الوسطى :" أن مديرية التربية والتعليم تعتبر حاضنة لأبنائنا في المدارس، وهذا يستوجب التنسيق الكامل معها للارتقاء بهذا الجيل نحو الأفضل، مشيرًا إلى أننا شعب يمتلك جيلًا من الشباب، حيث إن الأوقاف والتعليم يتقاطعان في أمور كثيرة.

 وأضاف مسلم بأن مديرية الأوقاف على استعداد تام لتوجيه كافة الدعاة و الوعاظ إلى الميدان التربوي في جميع المدارس للوصول إلى الشخصية المتكاملة للطلاب دينياً و اجتماعياً و ثقافياً و فكرياً.

 وفي ذات السياق قام مديرية الأوقاف قسم الصيانة بتنظيف و غسيل مصلى المديرية و توفير ما يلزم من احتياجات النظافة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟