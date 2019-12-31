الصحة المدرسية بتعليم الشمال يعقد لقاء تثقيفي حول مرض التلاسيميا

غزة- الرأي

عقد قسم الصحة المدرسية بمديرية تعليم شمال غزة لقاءً تثقيفياً حول مرض التلاسيميا، لمعلمي الصف الحادي عشر علمي، وذلك بحضور مدير التربية و التعليم أ. نبيل العرابيد، والمدير الفني أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ومن جمعية أصدقاء مرضى التلاسيميا أ. سوسن المصري وذلك بقسم الاشراف التربوي.

بدوره، رحب أ. العرابيد بالحضور جميعاً مؤكداً على ضرورة نشر الثقافة الصحية بين المعلمين وتزويدهم بالمعلومات الأساسية عن الأمراض المختلفة وخاصةً المنتشرة منها لنشر الوعي الصحي بين الطلاب، حيث أن العلم بمسببات الأمراض وطرق الوقاية منها وعلاجها قد ينقذ الكثيرين من الاصابة بها.

وثمن أ. العرابيد الدور الفاعل الذي يقوم به قسم الصحة المدرسية في تعزيز المفاهيم الصحية الوقائية والعلاجية منها وتطويرها في مدارسنا.

من ناحيته ، تحدث أ. عوكل عن مرض التلاسيميا وأعراضه وتكلفته و إحصائياته في فلسطين، كما تحدث عن الأمراض الوراثية بشكل عام وكيفية التعامل معها.

فيما تحدثت د. أبو شرخ عن المراكز الصحية التي ترعى مرضى التلاسيميا، وقصة حياة مرض التلاسيميا، وتطورات المرض وآثاره الصحية على الفرد والمجتمع.

وفي الختام تم فتح باب النقاش والاجابة على أسئلة المعلمين المشاركين لتغطية كافة جوانب الموضوع.