النيابة العامة تستقبل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

غزة- الرأي

استقبل النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د.أحمد بحر، ورئيس اللجنة القانونية المستشارمحمد فرج الغول، ورئيس لجنة الأمن م.إسماعيل الأشقر، ورئيس لجنة القدس د.أحمد أبو حلبية، والنائب د.محمد شهاب، والنائب د.عبد الرحمن الجمل، والنائب د. سالم سلامة، والنائب د.هدى نعيم، وذلك لتهنئة النيابة العامة لحصولها على جائزة النزاهة والشفافية لعام 2019م على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره، أكد رئيس المجلس التشريعي، على عميق فخر النواب وثقتهم واعتزازهم بأداء النيابة العامة الاستراتيجي المتميز في إرساء العدل وبسط القسط، وتجسيد قيم ومبادئ النزاهة والشفافية واقعاً عملياُ، معتبراً أن الفوز التاريخي والمشرِّف للنيابة العامة على مستوى الوطن يشكل انتصاراً للقيم والمبادئ الأصيلة لمسار التغيير والإصلاح.

وشدد د.بحر، على استمرار دعم وإسناد المجلس التشريعي الفلسطيني لنهج النيابة في إطار عملها الدؤوب في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتذليل كافة ما يعترض طريقها من عقبات، ورفدها بالقدرات والإمكانيات، ودعم دورها وواجبها القانوني والقيمي والأخلاقي؛ وصولاً للحكم الرشيد، ودفعاً باتجاه إصلاح وتطوير النظام القانوني الفلسطيني، لما فيه خدمة شعبنا وقضيتنا الوطنية العادلة.

من جانبه، رحب النائب العام برئاسة المجلس التشريعي ونوابه، مؤكداً أن التتويج الذي حصل من مؤسسة مستقلة تعنى بتقييم النزاهة والشفافية يتعدى السلطة القضائية وصولاً للسلطة الحاكمة في قطاع غزة، مشدداً على مواصلة النيابة العامة ريادتها في المسئولية المجتمعية وترسيخ عدالة الإجراء، والالتزام بالمتابعة والمسائلة، مشيداً بتكريم السلطة التشريعية والتنفيذية للنيابة العامة، والذي يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة المواطن الفلسطيني واستقرار أمن المجتمع.