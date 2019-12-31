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مدير اوقاف الشمال يناقش سبل التعاون المشترك مع جهات عدة

31 كانون أول / ديسمبر 2019 10:42

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غزة- الرأي

بحث مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر إبراهيم سالم سبل التعاون المشترك وعددًا من القضايا ذات الشأن المشترك مع مدير حراسات محافظة الشمال العقيد ماهر السلطان

بدوره، رحب سالم بالعقيد السلطان، مؤكدًا على أن الأوقاف أخذت علي عاتقها نشر تعاليم الاسلام وتوعية الناس بأمر دينهم ، وحثهم علي احترام الممتلكات العامة وتعزيز ذلك على أرض الواقع.

وفي نهاية اللقاء شكر الوفد مدير اوقاف الشمال علي حسن استقباله والمساهمة في نشر مفاهيم الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة

على صعيد أخر ،  زار وفد من مديرية أوقاف الشمال برئاسة الشيخ عبد القادر سالم مجموعة من العلماء، للاطمئنان عليهم والتشاور والاستفادة من خبرتهم في المجال الدعوي 

واستعرض سالم خلال زياراته أبرز وأهم انجازات المديرية، لافتًا إلى أن جولاته للعلماء تأتي ضمن حملة نظمتها المديرية لزيارتهم ومناقشة العديد من القضايا والملفات الخاصة بالعمل الدعوي بما يعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني.

كما وأوضح الشيخ مطيع السيلاوي رئيس قسم الوعظ والإرشاد بالمديرية خطة القسم للعام الجديد في مجال الدعوة الي الله، والآليات التي يسعون لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

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