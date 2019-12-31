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التنمية الاجتماعية وبلدية عبسان الكبيرة يبحثان آفاق التعاون المشترك

31 كانون أول / ديسمبر 2019 10:43

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غزة- الرأي

زار وفدا من مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس بلدية عبسان الكبيرة ، وذلك لبحث سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الطرفين.

بدوره ، اكد مدير مديرية التنمية الاجتماعية في خان يونس أ. سامي برهوم على دور بلدية عبسان الكبيرة في تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة في افتتاح المكتب الجديد شاكرا للبلدية جهودها الكبيرة في هذا الجانب.

من جانبه، رحب د. محمود أبو دراز رئيس البلدية بالوفد الذي ضم مدير مديرية خان يونس بالإضافة لموظفي مكتب شرق خان يونس ، مطلعاً اياهم على مشاريع التنمية الاجتماعية التي ترعاها البلدية و قد قام الوفد بزيارة تكية الخليل إبراهيم عليه السلام و كذلك معرض التكية الخيري للملابس الشتوية.
يذكر أن بلدية عبسان الكبيرة استضافت مكتب التنمية الاجتماعية لمناطق شرق خان يونس للمساهمة في تسهيل الحصول على الخدمات للمواطنين في البلدة و في سائر مناطق شرق خان يونس.

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