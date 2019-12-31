العمل واتحاد الصناعات الانشائية تنظمان ورشة عمل حول الحقوق العمالية

غزة- الرأي

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع اتحاد الصناعات الإنشائية ورشة عمل لمناقشة الحقوق العمالية واشكالياتها، وذلك بحضور مدير عام علاقات العمل ا. رفيق ابو الجبين ممثلاً عن وزارة العمل ، ونائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية ا. علي الحايك، ومدير اتحاد الصناعات الانشائية ا. فريد زقوت.

ويأتي ذلك في في إطار أنشطة الاتحاد الثقافية والتوعية لمعرفة حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل ، وتأكيداً على أهمية تطبيق قانون العمل الفلسطيني .

وتناول اللقاء الحديث عن الحقوق العمالية واشكاليات بيئة العمل التي تواجه العمال من البطالة الدائمة والحد الأدنى للأجور، والاجازات الغير مستفيدة والاعياد، والتقادم بالقانون المدني والمكافئة اثناء العمل، بالإضافة إلى ما يترتب على صاحب العمل في ظل الظروف الراهنة من حصار وتردي للأوضاع الاقتصادية من بيع وشراء وتصريف المنتجات في السوق المحلية او الدولية، وعدم مقدرته على دفع الرواتب، مما يؤدي الى تخفيض أجرة العامل اكثر من مرة او فصل العمال واحيانا تقليل ايام العمل .

وفي الختام تم مناقشة العديد من القضايا المطروحة من قِبل الحضور و الرد على الاسئلة الموجهة للقائمين على الورشة حسب قانون العمل ، كما أجمع المشاركين على ضرورة تطوير آليات عمل النقابات وزيادة التعاون المشترك مع جميع الهيئات والوزارات .