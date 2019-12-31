الوعظ بالأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غزة- الرأي

بحث مدير عام الوعظ والإرشاد د. وليد عويضة، سبل تعزيز التعاون المشترك مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، في مجال الوعظ والإرشاد وتأهيل الدعاة، وذلك خلال استقباله لوفد من هيئة تخصص تأهيل الدعاة والمحفظين والدعوة الإسلامية المعاصرة في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بحضور كل من د. فريد زيارة، د. مازن الحلو، أ. ياسين مشتهى.

بدوره، أكد د. وليد عويضة على أهمية التعاون بين جميع المؤسسات التي تعنى بالوعظ والإرشاد وتأهيل الدعاة والخطباء، للارتقاء بمستوى أدائهم الدعوي. منوهًا إلى أن وزارته مستعدة للتعاون مع الجميع لتحقيق هذا الهدف النبيل.

وعبر عن شكره للجهود التي تبذلها الكلية في الاعتناء بشريحة طلاب التخصصات الشرعية، الأمر الذي يساهم في إعداد جيل قادر على تحرير الأقصى والأسرى وقيادة الأمة نحو النصر والتمكين بإذن الله.

من جهته، أعرب وفد الكلية عن سعادته بهذه الزيارة مبديًا استعداده لفتح مزيد من آفاق التعاون مع الأوقاف،بما يعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني.

كما وأبدى وفد الكلية استعداده أيضًا لفتح أبواب مختبراته الخاصة بمجال الحاسوب والتكنولوجيا أمام الوعظ والإرشاد والاستفادة منها في الدورات العلمية ذات العلاقة بالتكنلوجيا،ومن الاستديو هات الخاصة بها بهدف تسجيل المحاضرات أو عقد لقاءات عبر الهواء مباشرة.

وأشار الوفد الى امكانية التعاون المشترك في عقد مؤتمرات علمية وأيام دراسية وورش عمل تخدم الدعاة والدعوة إلى الله ومناقشة قضايا عصرية ومشاركتهم في أبحاث علمية محكمة،واستثمار طاقات الطلبة الشرعيين في مجال الوعظ والإرشاد بإشراف مباشر من وزارة الأوقاف وتشغيلهم في العمل التطوعي في هذا المجال.