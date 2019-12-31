تعليم الشمال يفتتح المخيم الشتوي التحضيري لمسابقة العائلة للذكاء الاصطناعي

غزة- الرأي

افتتح مدير التربية والتعليم أ. نبيل العرابيد، فعاليات المخيم الشتوي الخاص بمسابقة العائلة للذكاء الاصطناعي AIFC بموسمها الثاني TECHNOVATION FAMILIES 2020""، و بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، و المدير الفني أ. موسى شهاب، ورئيس قسم التقنيات التربوية أ. أيمن ظاهر، ورئيس قسم الإدارات التربوية د. معين أبو جاسر ومشرفي التكنولوجيا د. أحمد أبو علبة، و د. عطايا عابد، ومديرة المدرسة أ. سهام حميد، ومشرف المختبرات العلمية ومنسق المسابقة أ. أحمد الزيان، وعدد من المعلمين، وأولياء الأمور، بالإضافة للطلبة المشاركين في المسابقة واقيم المخيم في مختبر الحاسوب بمدرسة عوني الحرتاني الثانوية للبنات.

ورحبت أ. حميد بالحضور جميعاً، مؤكدة على أهمية مثل هذه الأنشطة التي تحث على متابعة التطور التكنولوجي على مستوى الطالب والأسرة على حد سواء.

بدوره، أعرب أ. العرابيد عن تقديره لهذه الفعاليات المتميزة التي تهدف لمتابعة التسارع التقني الذي يشهده العالم بل والمشاركة في المسابقات العالمية في هذا المجال، متمنياً الفوز لطلاب شمال غزة المشاركين في هذه المسابقة العالمية.

وأكد أ. العرابيد أننا اليوم نسعى لمحو الأمية التقنية في مدارسنا وبيوتنا، لما أصبح لها من دور أساسي في مختلف مناحي الحياة العلمية والاجتماعية على حد سواء.

يذكر أن المخيم الشتوي يتناول التدرب على الدروس العشرة كمقدمة للذكاء الاصطناعي على موقع آلة الفضول CURIOSITY MACHINE""، ومن ثم إنشاء "المودل" الخاص بالمشروع المراد تنفيذه على موقع تعليم الآلة للأطفال MACHINE LEARNING FOR KIDS"" ، ومن ثم إنتاج الفيديو الترويجي للمشروع على موقع المسابقة العالمي.