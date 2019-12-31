مدير التعليم يعقد اجتماعاً موسعاً بالأذنة المدرسيين

غزة- الرأي

اجتمع مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بعدد 200 آذن وآذنة مدرسية، بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، والمدير الفني أ. موسى شهاب، وعدد من العاملين في قسم الخدمات والأرشيف بالمديرية مواصلةً للجهود الادارية والفنية التي تبذلها القيادة التربوية للنهوض بالعملية التربوية وتطوير أداء العاملين في الميدان وذلك في قاعة الانتفاضة .

بدوره، رحب أ. العرابيد بالحضور جميعاً مثمناً جهود الأذنة في تنفيذ أعمالهم بتفاني واخلاص،مؤكداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود للوصول الى بيئة مدرسية لائقة مما ينعكس ايجاباً على أداء العاملين والطلاب على حد سواء، موصياً بضرورة المحافظة على نظافة المدارس ومرافقها، كما وعد بتقديم كل الدعم والتقدير لأذنة المدارس وخصوصاً المميزين منهم.

من ناحيته، أكد أ. صالحة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الإدارية المختلفة، ومساعدة الإدارة في مهام عملها وضبط الطلاب وضمان عدم تكدسهم أمام أبواب المدارس وخاصة في ساعة الحضور والانصراف، ولفت الى أن العاملين في المدرسة هم أسرة واحدة يجمعهم هدف واحد وأن التقدير يتم بحسب التفاني والإخلاص في العمل.

وفي الختام تناقش الجميع في سبل تحسين ظروف العمل وتطوير الأداء و الرد على استفسارات المشاركين.