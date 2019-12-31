وكالة الرأي الفلسطينية مدير التعليم يعقد اجتماعاً موسعاً بالأذنة المدرسيين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح المخيم الشتوي التحضيري لمسابقة العائلة للذكاء الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والفخاري تناقشان "مشروع مساعدة المزارعين والأسر المهمشة وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ بالأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية وكالة الرأي الفلسطينية العمل واتحاد الصناعات الانشائية تنظمان ورشة عمل حول الحقوق العمالية وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية وبلدية عبسان الكبيرة يبحثان آفاق التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية دعوى إسرائيلية تطالب البنك العربي بـ20 مليار شيكل تعويض وكالة الرأي الفلسطينية مدير اوقاف الشمال يناقش سبل التعاون المشترك مع جهات عدة وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستقبل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الصحة المدرسية بتعليم الشمال يعقد لقاء تثقيفي حول مرض التلاسيميا
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير التعليم يعقد اجتماعاً موسعاً بالأذنة المدرسيين

31 كانون أول / ديسمبر 2019 10:55

1
1

غزة- الرأي

 اجتمع مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، بعدد 200 آذن وآذنة مدرسية، بحضور المدير الإداري أ. جواد صالحة، والمدير الفني أ. موسى شهاب، وعدد من العاملين في قسم الخدمات والأرشيف بالمديرية  مواصلةً للجهود الادارية والفنية التي تبذلها القيادة التربوية للنهوض بالعملية التربوية وتطوير أداء العاملين في الميدان وذلك في قاعة الانتفاضة  .

بدوره،  رحب أ. العرابيد بالحضور جميعاً مثمناً جهود الأذنة في تنفيذ أعمالهم بتفاني واخلاص،مؤكداً على ضرورة مواصلة هذه الجهود للوصول الى بيئة مدرسية لائقة مما ينعكس ايجاباً على أداء العاملين والطلاب على حد سواء، موصياً بضرورة المحافظة على نظافة المدارس ومرافقها، كما وعد بتقديم كل الدعم والتقدير لأذنة المدارس وخصوصاً المميزين منهم.

من ناحيته، أكد أ. صالحة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الإدارية المختلفة، ومساعدة الإدارة في مهام عملها وضبط الطلاب وضمان عدم تكدسهم أمام أبواب المدارس وخاصة في ساعة الحضور والانصراف، ولفت الى أن العاملين في المدرسة هم أسرة واحدة يجمعهم هدف واحد وأن التقدير يتم بحسب التفاني والإخلاص في العمل.

وفي الختام تناقش الجميع في سبل تحسين ظروف العمل وتطوير الأداء و الرد على استفسارات المشاركين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟