أسرى الجبهة الشعبية يضربون اليوم تضامناً مع الأسير زهران

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت قيادة منظمة الجبهة الشعبية بسجون الاحتلال، عن خوض مجموعة من الأسرى وعلى رأسهم مسئول فرع الجبهة وائل الجاغوب صباح اليوم الثلاثاء، إضراباً تحذيرياً لمدة يوم واحد يقرعون به جدران الزنازين إسناداً لرفيقهم أحمد زهران المضرب عن الطعام منذ ما يقارب مائة يوم.

وأفادت القيادة أن الأسرى الذين سيخوضون الإضراب التحذيري اليوم لمدة يوم واحد هم ( وائل الجاغوب، نصار جرادات، رائد الريان، مصعب محمود، فادي خيرزان، محمد أبو حمد، محمد أبو غازي، أحمد أبو عمشة) بالإضافة إلى الأسير الرفيق جميل يوسف " عنكوش" الذي يخوض الإضراب منذ ثلاثة أيام تضامناً مع زهران.

وأشارت قيادة المنظمة لأن هذه الخطوة متدحرجة، وسيتبعها خوض أسرى آخرين الإضراب، للضغط على إدارة مصلحة السجون والمخابرات لإنهاء معاناة الأسير زهران بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط.

وأكدت أنه في حال استمر الاحتلال في اعتقاله لزهران ستتصاعد الأنشطة الضاغطة وصولاً لإضراب استراتيجي لجميع أسرى الجبهة في كافة السجون، ويمكن أن يتصاعد هذا الإضراب ويشمل كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن مصلحة السجون قررت أمس الاثنين نقل مسئول الفرع الجبهة القائد وائل الجاغوب إلى عزل هداريم للضغط على الجبهة لوقف تحركاتها الضاغطة لإسناد زهران، ولرفضه لقاء ضباط "الشاباك".