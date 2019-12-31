100 يوم على إضراب الأسير أحمد زهران

يواصل الأسير المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحمد زهران، الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ100 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

ويعاني الأسير زهران من تدهور خطير ومتسارع، وسط إهمال طبي متعمد من مصلحة السجون الإسرائيلية.

وحذَّر نادي الأسير الفلسطيني من التدهور الخطير للحالة الصحية للأسير زهران وأنه قد يستشهد في أي لحظة.

يشار إلى أن الأسير زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عاما، وهو أب لأربعة أبناء.

ويخوض اليوم أسرى من الجبهة الشعبية، إضرابا عن الطعام ليوم واحد في سجون الاحتلال، إسنادا للأسير أحمد زهران والمضرب عن الطعام منذ 100 يوماً.

ويعد هذا الإضراب الثاني له خلال العام الجاري، علمًا أنه أنهى إضرابه السابق الذي استمر لمدة 39 يوما، بناءً على وعود من الاحتلال بإنهاء إضرابه الإداري، وقبل انتهاء الأمر الإداري السابق، أبلغته إدارة معتقلات الاحتلال أنه سيتم تجديد اعتقاله الإداري، وعليه شرع بالإضراب.