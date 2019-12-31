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اليوم .. انطلاق حفل "الوفاء للصحفي الفلسطيني"

31 كانون أول / ديسمبر 2019 11:08

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظم وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019م حفلاً بمناسبة "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" تكريماً للصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين الذين لا يتوقفون عن نقل الحقيقة إلى العالم.

وسيتم خلال الحفل لهذا العام تكريم فئة المُصورين الصحفيين العاملين في الميدان، وذلك تقديرا لجهودهم ولتضحياتهم، حيث تعرّضوا للاغتيال والقتل فارتقى الشهيد الصحفي/ ياسر مرتجى والشهيد الصحفي/ أحمد أبو حسين.

كما تعرضوا للاستهداف المباشر فأُصيب منهم العشرات بالرصاص الحي والمباشر وفُقعت عيون ثلاثة من الصحفيين وهم: المصور الصحفي/ عطية درويش، المصور الصحفي/ سامي مصران، المصور الصحفي/ معاذ عمارنة.

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