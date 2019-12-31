الإعلام تحتفل بـ"يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني"

غزة – الرأي:

نظمت وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي، ظهر اليوم الثلاثاء، حفل "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" لتكريم المصورين والصحفيين العاملين في الميدان.

وشهد الحفل الذي أقيم في فندق الشاليهات غرب مدينة غزة، حضور عدد كبيرة من الصحفيين والشخصيات الاعتبارية والحكومية ووجهاء المجتمع المدني، حيث تم تكريم نحو 340 صحفي عاملين في المؤسسات الصحفية بغزة.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، خلال كلمة الحفل، إن اللقاء في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، يأتي كمناسبة تكتسب أهمية ورونقا خاصا، كونها جاءت من رحم التقدير للصحفي الفلسطيني ووفاء لتضحياته وتكريما لدوره في خدمة قضيته.

وأكد معروف أن اللقاء الذي يوافق الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، يؤكد أن الوفاء للصحفي ليس يوماً بعينه، بل واقعا تجسده مكانة الصحافة في حياتنا، ودورها المؤثر في تحريك الرأي العام خبرا بخبر وصورة بصورة، نلتقي مستحضرين رسالتنا ومسؤوليتنا في الحفاظ على حرية الكلمة والرأي والنقاش الحر المنضبط بالنزاهة والموضوعية وأصول العمل المهني.

أَضاف: "في العام الحادي عشر الذي نحيي فيه هذه المناسبة، آثرنا -كما كل عام- أن يتناسب شكل الاحتفاء مع أصحاب المناسبة، للخروج بتظاهرة احتفالية تليق بهم، فامتدت الأنشطة وتنوعت الفعاليات لتبدأ بإعلان ملخص تقرير حالة الحريات الإعلامية للعام 2019م، ومن ثم عقد ثلاث لقاءات موسعة بطلاب الاعلام في الجامعات الفلسطينية، حول تشكيل الشخصية الإعلامية وأخلاقيات المهنة وقواعد الممارسة الإعلامية السليمة، مرورا بتنظيم دوري الوفاء لكرة القدم للمؤسسات الاعلامية، ثم حملة التغريد على وسم الوفاء للصحفي الفلسطيني، وها نحن اليوم نلتقي في الحفل الختامي لنكرم عيون الحقيقة مصوري الميدان الاعلامي".

وتابع: "لقد رفع الفلسطيني هم قضيته على فوهة البندقية ومضى حثيثا نحو ميدان المعركة.. قاتل كما لم يقاتل شعب من قبل.. حتى أدرك أن فوهة البندقية وناصية المدفع لم تعد تكفي.. فهناك أسلحة أخرى يجب أن تقتحم ميدان المعركة.. إنها فوهة الكاميرا.. وناصية القلم".

وأكد معروف أن الفلسطيني بقلمه المتدفق بدم الشهادة، وكاميرته المعبأة بقوة الحق، أثبت أن حياة القلم والكاميرا ليست كحياة البشر.. فحياة القلم لا تنتهي..وبقاء الصورة لا يحده الزمن، هؤلاء الجنود هم أنتم يا فرسان الميدان وعيون الحقيقة، وإذا كان صحفيو العالم يفخرون بانتمائهم لهذه المهنة السامية، فان الصحفي الفلسطيني يضيف إلى هذا الفخر شرف الانتماء إلى قضيته العادلة.

واستذكر معروف عشرات الزملاء الصحفيين ممن قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل هذا الانتماء، مؤكداً أنهم خالدون في ذاكرة الوطن الذي لم ولن ينسى لهم فضلهم.

كما استذكر من جرحوا وأصيبوا، ومن غيبوا خلف القضبان ووضعوا داخل زنازين الاحتلال، فلهم جميعا تحية الإجلال والإكبار، والدعوات بالرحمة والقبول للشهداء والشفاء للجرحى والفرج القريب للأسرى.

وقال إنه بات واضحاً أن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد من اعتداءاته بحق الصحفيين الفلسطينيين، غير آبه بالأعراف والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، ويمكن النظر للعام الماضي بوصفه استمرارا لسياسة التغول من قبل قوات الاحتلال ضد الصحفيين، في ظل الصمت الذي يخيم على المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وذكر معروف أن العام الماضي شهد أكثر من (600) انتهاك احتلالي ضد الصحفيين وثقتها وحدة الرصد والمتابعة بالوزارة، حيث بدأ العام في غزة بحملة شعواء لمحاربة المحتوى الفلسطيني عبر الفضاء الأزرق، بحظر الحسابات وحذف المنشورات، وتواصلت الاعتداءات على الصحفيين في مسيرات العودة، ما أدى لإصابة 90صحفي، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل وصل للتشويش على بث وسائل الاعلام واختراقها، إضافة لاستمرار منع الصحفيين من التنقل والسفر عبر حاجز بيت حانون، فضلا عن مواصلة منع ادخال معدات الحماية الميدانية والسلامة المهنية.

وحسب معروف في الضفة المحتلة اتسعت دائرة ملاحقات الاحتلال للصحفيين بالاعتقال والتقديم للمحاكمات وإصدار الاحكام الإدارية، لأكثر من 130حالة انتهاك، إضافة لوجود(18) صحفيا داخل سجون الاحتلال.

وأَضاف: وثقنا إقدام قوات الاحتلال خلال العام على أكثر من(200) اعتداء بالاقتحام وإغلاق المؤسسات ومداهمة المقرات الإعلامية، كما سجل العام الماضي قرابة (100) حالة منع من التغطية او من السفر ومصادرة المعدات او الهويات لصحفيين.

وثمن معروف الجهود التي يقوم بها الإعلاميون الفلسطينيون ووسائل الإعلام في مواكبة الأحداث ونقل حقيقة ما يجري على الأرض الفلسطينية، داعياً كافة الصحفيين ووسائل الاعلام لبذل المزيد من الجهود لإظهار جرائم المحتل.

و طالب كافة المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بتجسيد حالة تضامن حقيقي مع الصحفي الفلسطيني في وجه الاحتلال، من خلال أفعال عملية ومواقف جريئة تتناسب وفداحة اعتداءات الاحتلال.

ولفت معروف آسفاً للانتهاكات التي تقوم بها جهات فلسطينية داخلية، حيث كان أبرزها ما قامت به محكمة صلح رام الله بحجب 59موقع الكتروني تتبع وسائل اعلام فلسطينية وعربية، وإصدار احكام فلسطينية بالسجن او الغرامة لصحفيين بالضفة.

وأشار على خسارة العديد من وسائل الاعلام بتوقفها عن العمل، واخرها ما جرى بانهاء عمل فضائية القدس وتسريح موظفيها.

وأكد أن المكتب الإعلامي مع تحصيل هؤلاء الإعلاميين لحقوقهم كاملة غير منقوصة، وأنه وسيبقى الى جانبهم حتى انتهاء هذه الغمة التي نتمنى ان تزول قريبا.

وأكد أن الرهان على الصحفي الفلسطيني للأخذ بيد الوطن والمواطن نحو الحقيقة، في ظل ما تعيشه حالتنا الفلسطينية من معضلات مست كافة جوانب مجتمعنا.

وأضاف معروف: "نحن اليوم أحوج ما نكون للصحفي الملتزم، الصحفي الذي يتمتع بالموضوعية ويتسلح بالمصداقية، ويؤمن أن الكلمة مسئولية أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب، فنحن كإعلاميين لا نملك في واقع كالذي نحياه ممارسة لغو القول، لا نملك ترف المبالغة، ولا التهويل ولا التضخيم، ولا التمجيد حتى".

وتابع: "بقدر ما نؤكد دائما على حق الصحفي الفلسطيني بممارسة مهنية خالية من أشكال التضييق أو الانتهاك، فإننا نجد من الضروري أن يتحلى الصحفي بالعمل وفق القانون والقيم والأخلاق المهنية والمجتمعية المُتعارف عليها، ووفق المسئولية الاجتماعية والوطنية التي تُعد السياج الذي يحميه، ونجدد التزامنا بالدفاع عن الصحفي والوقوف الى جانبه، والسعي الحثيث لتوفير بيئة العمل المناسبة".

وشدد معروف على ضرورة الوحدة وجمع الكلمة وتحمل الصحفيين المسؤولية والأمانة التاريخية تجاه حالة الانقسام.

وجدد الدعوى بضرورة إعادة الاعتبار للجسم الصحفي الفلسطيني، من خلال انتخاب نقابة للصحفيين وفق أسس ديمقراطية نزيهة وشفافة، يشارك فيها المجموع الصحفي، وفق الأسس والقواعد النقابية المتعارف عليها.

وتحدث معرف عن بعض أعمال المكتب الحكومي على مدى عام كامل، فعلى صعيد التدريب وتطوير الكوادر الاعلامية تم عقد 23 دورة تدريبية في مجالات اعلامية مختلفة استفاد منها ما يزيد 600 صحفي وخريج وطالب اعلام و13يوم تدريبي، فضلا عن احتضان 31 فريقا شبابيا إعلاميا وتوفير احتياجاتهم التدريبية ومستلزمات اقامة انشطتهم الإعلامية.

كما نظم المكتب وفق معرف، 30 ورشة عمل وندوة ولقاء نخبوي في موضوعات متنوعة، اضافة لتنظيم 29فعالية مجتمعية شملت موجات بث مشتركة لعشرات وسائل الاعلام وحملات تغريد عبر السوشيال ميديا في مناسبات وطنية وإعلامية ومجتمعية كيوم الأسير ويوم الأرض واليوم العالمي لحرية الصحافة، فضلا عن تنظيم الوقفات التضامنية.

وأضاف: "في مجال متابعة أوضاع المؤسسات الإعلامية جرى توفيق أوضاع وتحديث بيانات 249مؤسسة إعلامية، وترخيص واعتماد13 مؤسسة إعلامية جديدة، وتطبيق البرنامج الالكتروني المحوسب للترخيص، وقد شهد العام الماضي تنظيم 51مؤتمر صحفي وحلقة لقاء مع مسئول، وإصدار 169بيان وتصريح صحفي في المناسبات المختلفة، فضلا عن التوثيق والرصد الشهري لحالة الحريات الإعلامية وإصدار 16 تقرير ومذكرة خاصة حول انتهاكات الاحتلال ضد الصحفيين".

كما استمرت شبكة الرأي الإعلامية بوسائلها المتعددة في أداء رسالتها ومهمتها ضمن كتيبة الدفاع الإعلامي عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية، وأيضا كوسيلة تتوفر من خلالها البيانات والمعلومات عن الشأن الحكومي بكافة تفاصيله، وقد شاهدتم في الفيديو قبل قليل احصائيات العمل خلال العام الماضي.

ووجه معروف التحية لفريق العمل بالمكتب الإعلامي الحكومي، الذين كان ديدنهم الإصرار على إتمام العمل، العقبات والعراقيل والصعوبات والتحديات التي بلغت عدم القدرة أحيانا على توفير مواصلات القدوم إلى العمل.

وطرح معروف الخطوط العامة لخطة عمل المكتب خلال العام القادم، حيث أكد على الاستمرار في الدور الذي يقوم به المكتب بتقديم الخدمات للإعلاميين، وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها حرية ممارسة العمل الإعلامي، وزيادة التنسيق والتعاون ومشاركة الإعلاميين في تحديد بوصلة العمل الإعلامي، وتبادل الآراء والنقاش في هذا الصدد.

كذلك أكد على تعزيز تواصل المؤسسات الحكومية مع وسائل الإعلام، وتيسير مهمة الصحفيين في الحصول على المعلومة الحكومية من مصادرها الحكومية.

ودعا لمضاعفة حضور المعلومة الحكومية وانسيابها للمواطن عبر كافة وسائل الإعلام سيما منصات التواصل الاجتماعي، ونسعد بأن نعلن مع بداية العام عن انطلاق برنامج تلفزيوني حكومي أسبوعي يبث عبر قناة الأقصى باسم من أروقة الوزارات لتعريف المواطنين بالخدمات الحكومية والمشاريع المنفذة.

وأكد على تعزيز البرامج التدريبية للإعلاميين الشباب والخريجين الجدد، ومضاعفة عدد المستفيدين من برامجنا التدريبية لتطوير إمكاناتهم وتعزيز مهاراتهم، وتدعيم الوعي القانوني والمهني لديهم.

وطالب بزيادة جهود رفع الوعي بمخاطر الاستخدام الخاطئ لشبكات التواصل الاجتماعي، وتكثيف حملات التثقيف بأهمية الانتباه الى قواعد النشر المهنية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة لدى النشطاء.

وأكد أن الحادي والثلاثون من ديسمبر، سيبقى يوم عرس فلسطيني لأولئك الفرسان المتشحين بالوطن.. الحاملين عين الحقيقة وقلم الصدق.. لا نقول تكريماً، بل نقول لمسة وفاء ورمز محبةٍ، فهنيئا لفلسطين بصحفييها.. وهنيئا لصحفيي فلسطين أن كان لهم شرف الانتماء إلى هذه الأرض، كل عام وأنتم أهل للوفاء.

من جانبه قال رئيس المتابعة الحكومية محمد عوض، إن الصحفي الفلسطيني موجود في كل مكان، في الحرب والتصعيد، فهو أحد أذرع الحقيقة مع المقاومة الفلسطينية.

وعبر عن فخره بالصحفي الفلسطيني، الذي نجده متقدماً في كل مكان، فالصحفيين يدافعون بأقلامهم وكاميراتهم عن القضية الفلسطينية.

وأكد عوض على ضرورة أن يكون الصحفي ركن أساس في تحقيق كل أركان النصر وعلى رأسها المصالحة الفلسطينية، وأن يساهم في تحقيق الهدف مع الكل الفلسطيني وهو التحرير.

ولفت إلى أن أغلب الأنظمة تتحدث عن الديمقراطية والسلطة الرابعة وهي الصحافة، مؤكداً أن الصحفيون يشكلون ركن أساس في هذا المرحلة، ودورهم محفوظ ومدعوم من قبل الحكومة.