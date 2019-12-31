أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم عشية 2020

فلسطين المحتلة - الرأي

بلغ عـدد الفلسطينيين المقدر فـي العالم، حوالي 13.350 مليون فلسطيني؛ 5.039 مليون فـي غزة والضفة، وحوالي 1.597 مليون فلسطيني في الداخل المحتل48، وما يقارب 5.986 مليون في الدول العربية ونحو 727 ألف في الدول الأجنبية.

واستعرض الجهاز المركزي للإحصاء في بيان، صدر عنه اليوم الثلاثاء، أوضاع الفلسطينيين في نهاية 2019، عشية العام الجديد 2020.

ويقدر عدد السكان بالضفة وغزة بحوالي 5.039 مليون فرداً؛ بواقع 3.020 مليون في الضفة، و2.019 مليون في قطاع غزة، وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين؛ بواقع 26% في الضفة و66% في قطاع غزة.

وانخفض معدل الخصوبة الكلية خلال الفترة (2011-2013) إلى 4.1 مولوداً، مقارنة مع 5.9 مولوداً عام 1999؛ 3.7 مولوداً في الضفة الغربية و4.5 مولوداً في قطاع غزة.

كما انخفض متوسط حجم الأسرة إلى 5.1 فرداً عام 2017 (مقارنة مع 6.1 فرداً عام 2000)؛ بواقع 4.8 فرداً في الضفة و5.6 فرداً في قطاع غزة.

وبلغ معدل المواليد الخام في العام 2019 في فلسطين، 30.2 مولوداً لكل 1000 من السكان؛ 27.7 مولوداً في الضفة و34.0 مولوداً في قطاع غزة. كما بلغ معدل الوفيات الخام في العام 2019 في فلسطين 3.7 حالة وفاة لكل 1000 من السكان؛ 3.9 في الضفة الغربية و3.5 في قطاع غزة.

فيما بلغ معدل الخصوبة الكلي للمرأة الفلسطينية المقيمة في الأردن 3.3 مولوداً للعام 2010، مقابل 2.5 مولوداً في سوريا للعام 2010، في حين بلغ المعدل 2.7 مولوداً للفلسطينيات في لبنان للعام 2017.

وبلغ عـدد الفلسطينيين المقدر في أراضي 1948 حوالي 1.597 مليون فلسطيني نهاية العام 2019، وبلغت نسبة الأفراد دون الخامسة عشرة من العمر نهاية عام 2018 للذكور 32.8% وللإناث 31.8% في الوقت الذي بلغت فيه نسبة الأفراد الذين أعمارهم (65 سنة فأكثر) للذكور 4.4% وللإناث 5.3%.