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الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 170

31 كانون أول / ديسمبر 2019 03:53

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فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيام بلدة العراقيب، مسلوبة الاعتراف في النقب، والمهددة بالتهجير والإخلاء، وأقدمت على تشريد أهلها للمرة 170 على التوالي، اليوم الثلاثاء.

واعتقل جنود الاحتلال نجل شيخ العراقيب، عزيز صياح الطوري، في أعقاب عملية الهدم، قبل إطلاق سراحه لاحقا بشروط مقيدة.

ويصر أهالي العراقيب على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من قريتهم، علما أنه جرى هدم القرية قبل ذلك يون 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وتستمر قوات الاحتلال بهدم العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

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