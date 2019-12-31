رابط فحص..الداخلية تعلن نتائج مسابقة توظيف ألف جندي

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني، نتائج مسابقة توظيف ألف منتسب جديد في قوى الأمن الفلسطينية لعام 2019.

وقال رئيس الهيئة العميد بهجت أبو سلطان: "إنه وبعد اعتماد النتائج النهائية من قبل وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، تم الموافقة على أخذ ألف جندي للعمل في صفوف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية كافة."

وأضاف "أبو سلطان" أن الأخذ سيكون برتبة جندي تحت الاختبار لمدة ستة شهور، وبتسوية على المؤهل العلمي بحد أقصى ثانوية عامة.

وأشار إلى أنه سيتم إلحاق المقبولين بدورة تدريبية لمدة ثلاثة شهور، وذلك ابتداءً من صباح الخميس الموافق 2 يناير 2020, في مقر المديرية العامة للتدريب بمدينة غزة.

ويمكن للمتسابق الاطلاع على نتيجة فحصه عبر الرابط التالي: http://cutt.us/C0nW

ولفت رئيس هيئة التنظيم والإدارة إلى أن المسابقة التي تم الإعلان عنها خضعت للرقابة، مُمثلة بمكتب المراقب العام لوزارة الداخلية، وجهات حكومية أخرى أشرفت على جميع مراحلها، وذلك في إطار تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة، وحرصاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأكد أن الوظائف يتم طرحها وفق حاجة قوى الأمن الفلسطينية، وفي حال سنحت الفرصة لدورات ووظائف أخرى خاصة بالأفراد أو حملة الشهادات الجامعية فإن الوزارة لن تترد في الإعلان عنها.

وكانت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت، في 22 سبتمبر الماضي، فتح باب التجنيد للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، ضمن خطة وزارة الداخلية، لرفع مستوى كفاءة الأجهزة الأمنية.