29 ألف مستوطن دنسوا المسجد الأقصى خلال 2019

فلسطين المحتلة - الرأي

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، إن أعداد المستوطنين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال العام 2019 بلغت 29610.

وأكد الخطيب في بيان صحفي، الثلاثاء، أن كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة.

وأشار إلى أن تلك الانتهاكات تشكل مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبد الله الثاني.

وحذر من سعي سلطات الاحتلال تكريس قضية المسجد الأقصى كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية لأفراد ومجموعات عابثة لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.