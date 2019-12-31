وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُدخل وسيلة قتل جديدة للخدمة العسكرية وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 13 مليون فلسطيني في العالم عشية 2020 وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفــح يوم غدٍ الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام تحتفل بـ"يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" وكالة الرأي الفلسطينية اليوم .. انطلاق حفل "الوفاء للصحفي الفلسطيني" وكالة الرأي الفلسطينية 100 يوم على إضراب الأسير أحمد زهران وكالة الرأي الفلسطينية أسرى الجبهة الشعبية يضربون اليوم تضامناً مع الأسير زهران وكالة الرأي الفلسطينية مدير التعليم يعقد اجتماعاً موسعاً بالأذنة المدرسيين وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح المخيم الشتوي التحضيري لمسابقة العائلة للذكاء الاصطناعي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والفخاري تناقشان "مشروع مساعدة المزارعين والأسر المهمشة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

29 ألف مستوطن دنسوا المسجد الأقصى خلال 2019

31 كانون أول / ديسمبر 2019 07:31

i7n76
i7n76

فلسطين المحتلة - الرأي

قال مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عزام الخطيب، إن أعداد المستوطنين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك خلال العام 2019 بلغت 29610.

وأكد الخطيب في بيان صحفي، الثلاثاء، أن كافة المؤشرات والمعطيات تدل على تصاعد في وتيرة الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه خلال هذا العام عبر سلسلة متواصلة من التجاوزات غير المسبوقة.

وأشار إلى أن تلك الانتهاكات تشكل مساساً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم تحت وصاية وولاية ورعاية الملك عبد الله الثاني.

وحذر من سعي سلطات الاحتلال تكريس قضية المسجد الأقصى كمنصة لتحقيق المكاسب السياسية والدعايات الانتخابية لأفراد ومجموعات عابثة لا تعي مخاطر هذه التصرفات في سعيها وإصرارها على إثارة مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟