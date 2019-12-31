"الزراعة" تعقد ورشة عمل حول مشروع"منح دعم الاستثمار الزراعي"

غزة- الرأي

عقدت مديرية زراعة شمال غزة، بالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي، ورشة عمل تعريفية حول مشروع "منح دعم الاستثمار الزراعي.

جاء ذلك ضمن برنامج تطوير الأعمال التجارية متعدد المانحين(MAP) والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك في مقر مديرية زراعة شمال غزة

وحضر الورشة كل من م. أدهم الخطيب ممثلا عن منظمة الفاوو وم. موسى الجدبة وم. رمزي عودة وم. خلدون الشنطي وم. أيمن فلفل ممثلين عن اتحاد لجان العمل الزراعي ، بدوره، رحب م. جبر قرموط ممثلا عن مديرية شمال غزة بالحضور من المزارعين والمهندسين الزراعيين وممثلين عن الجمعيات الزراعية والنساء الرياديات وأكد على أهمية هذا المشروع في كونه يمثل فرصة حقيقة للاستثمار الزراعي وتشجيع المبادرات الزراعية الريادية الفردية والجماعية.