وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تكّرم عدد من المبادرين والرياديين تقديرًا لجهودهم المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية "القدرة" : "صحفيو فلسطين" رافعة حقيقية لتعزيز وتطوير الخدمات والرعاية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يكرم طاقم التصوير الاعلامي بوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تعقد ورشة عمل حول مشروع"منح دعم الاستثمار الزراعي" وكالة الرأي الفلسطينية 29 ألف مستوطن دنسوا المسجد الأقصى خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص..الداخلية تعلن نتائج مسابقة توظيف ألف جندي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 170 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُدخل وسيلة قتل جديدة للخدمة العسكرية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الزراعة" تعقد ورشة عمل حول مشروع"منح دعم الاستثمار الزراعي"

31 كانون أول / ديسمبر 2019 09:29

"الزراعة" تعقد ورشة عمل حول مشروع"منح دعم الاستثمار الزراعي"

غزة- الرأي

عقدت مديرية زراعة شمال غزة،  بالتعاون مع اتحاد لجان العمل الزراعي، ورشة عمل تعريفية حول مشروع "منح دعم الاستثمار الزراعي.

جاء ذلك ضمن برنامج تطوير الأعمال التجارية متعدد المانحين(MAP) والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة (FAO) بالشراكة مع اتحاد لجان العمل الزراعي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، وذلك في مقر مديرية زراعة شمال غزة
وحضر الورشة كل من م. أدهم الخطيب ممثلا عن منظمة الفاوو وم. موسى الجدبة وم. رمزي عودة وم. خلدون الشنطي وم. أيمن فلفل ممثلين عن اتحاد لجان العمل الزراعي ، بدوره، رحب م. جبر قرموط ممثلا عن مديرية شمال غزة بالحضور من المزارعين والمهندسين الزراعيين وممثلين عن الجمعيات الزراعية والنساء الرياديات وأكد على أهمية هذا المشروع في كونه يمثل فرصة حقيقة للاستثمار الزراعي وتشجيع المبادرات الزراعية الريادية الفردية والجماعية.

81229152_2667143963365007_2133718114607562752_n (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟