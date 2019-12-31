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رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد وزارة الزراعة

31 كانون أول / ديسمبر 2019 09:32

رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد وزارة الزراعة
رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد وزارة الزراعة

غزة- الرأي

تفقد د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي، أمس الاثنين مقر وزارة الزراعة الفلسطينية ضمن زيارته التفقدية لسير العمل في الوزارات الحكومية .
وأشاد عوض الانجازات و التغيرات الملموسة في القطاع الزراعي التي حققتها الوزارة خلال عام 2019 في في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني وكذلك قطاع الثروة السمكية ، وأكد على أن القطاع الحكومي يدعم اجراءات الوزارة المتبعة بما يضمن حماية المستهلك وحماية المزارع والتاجر في نفس الوقت .
بدوره رحب د. ابراهيم القدرة والمدراء العامون وهيئة الوزارة بزيارة عوض الهامة التي تأتي على مشارف العام الجديد، حيث طرح الحضور العديد من الأفكار والخطط التي تسعى الوزارة لتحقيقها عام2020م للرقي في القطاع الزراعي وتخطي كل العقبات والصعوبات .
وقدم القدرة أهم الانجازات التي حققتها وزارته خلال العام 2019 والعمل بشعار العام "دعم المزارع وحماية المستهلك" من خلال الاكتفاء الذاتي ببعض المنتجات الزراعية ، وضبط عملية التصدير والاستيراد ، وربط القطاع الزراعي بالصناعي، والاجراءات المتبعة للحفاظ على الثروة الحيوانية و الصحة العامة وتطوير المحجر البيطري .
وأكد القدرة على جهوزية الوزارة للعام الجديد واعداد خطة عمل جديدة لتطوير العمل ليكون شعار وزارة الزراعة لعام 2020 م "عام النهوض بالقطاع الزراعي".

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