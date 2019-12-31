التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها المتقاعدين

غزة- الرأي

كرمت الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة التنمية صباح الثلاثاء، وسط أجواء احتفالية أحد موظفيها محمد خليل عودة، لبلغوه سن التقاعد، وذلك بحضور عدد كبير من موظفي الوزارة والحماية الاجتماعية في الوزارة والميدان .

من جانبه عبر عوده عن فخره واعتزازة بموظفي وزارة التنمية الاجتماعية الذين قضى معهم أجمل الأيام , معبرا عن سعادته الكبيرة بهذا اللقاء وداعيا الله أن يوفق الأخوة العاملين في الوزارة لما فيه مصلحة الشعب والمواطنين

و قدم المشاركين في الحفل دروع التكريم، كما تخلل الحفل كلمات الإشادة والفخر والاعتزاز التي تشيد بالعمل ، متمنين له حياة ملؤها السعادة.