"القدرة" : "صحفيو فلسطين" رافعة حقيقية لتعزيز وتطوير الخدمات والرعاية الصحية

غزة- الرأي

أكد مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة د. أشرف القدرة " ، أن صحفيو فلسطين" هم رافعة حقيقية لتعزيز وتطوير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة ، وأنهم جزء أصيل من لوحة الانجاز التي تتشكل على أيدي الطواقم الصحية.

وقال د. القدرة بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني الذي يصادف في 31 ديسمبر من كل عام :" إن وزارة الصحة تنظر بكل تقدير واهتمام إلى ذلك الدور الريادي الذي تؤديه الطواقم الصحفية في كل المواقع والمسميات لإيصال مظلومية شعبنا الفلسطيني والذي يعاني من أطول احتلال معاصر ، ونقل ما تسبب به المحتل من حصار واعتداءات متواصلة لكل ماهو فلسطيني ، إلا أن الصحفي الفلسطيني يواصل بكل همة واقتدار في نفض غبار المحتل عن الشخصية والهوية الفلسطينية وتقديمها للعالم على النحو الذي يليق أن تكون عليه أمام المحافل الدولية بما أنجزه على تراب وطنه من منجزات ومقدرات جليلة .

وأضاف أن الانجاز الصحي لهو عنوان كبير من بين تلك المقدرات التي قدمت إلى العالم بأقلام وصور الصحفيين ، وأن وزارة الصحة كانت ولاتزال داعمة لهذا الدور من خلال إتاحة المعلومة الصحية الصحية وتسهيل المهام الصحفية في كافة مرافق وزارة الصحة ، حيث بلغ تسهيل المهام للصحفيين والمؤسسات الإعلامية خلال العام 2019م ، 5635 مهمة صحفية.

وحيّا د. القدرة كافة الصحفيين في يومهم والذي نستذكر فيه ثلة من الشهداء الصحفيين الذين بذلوا دماؤهم ثمنا للحقيقة ، وآخرين من الجرحى التي ستبقى جراحهم بانتظار من يحاسب ويجرم المحتل الذي أباح لنفسه أن يكون الصحفي الفلسطيني هدفا لنيرانه الغاشمة .

كما وحيا د. القدرة كوادر العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة والذين يحملون أمانة غالية ورسالة سامية لاتقل عن رسالة وسمو رسالة الكادر الطبي ، مطالبا إياهم بأن يكونوا على الدوام صوت المرضى للعالم ، وان تعكس كتاباتهم وانتاجهم الإعلامي صفحات الانجاز الصحي التي تتوج على خارطة تعزيز الخدمة الصحية. .