"الصحة" تطلق حملة لصيانة كراسي الاسنان في العيادات الحكومية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة، على إدراكها لأهمية التجهيزات الطبية وأثرها على تقديم خدمات طب الأسنان، لافتة إلى أنها تعمل دوماً لدعم قطاعاتها بالأجهزة المتاحة و صيانتها بصورة دورية ومستمرة، من ذلك المنطلق شرعت وزارة الصحة باطلاع مشروع صيانة كراسي الاسنان في العيادات الحكومية .

أوضح د. أشرف شراب مدير دائرة طب الفم و الاسنان في وزارة الصحة، أن الوزارة شرعت بتنفيذ صيانه لكافة كراسي الأسنان وملحقاتها في مراكز الرعاية الاولية لوزارة الصحة بشكل تدريجي حيث تم الابتداء بصيانه كرسي الاسنان الخاص بعيادة الشيخ رضوان كخطوة أولى وذلك نظرا لقدمه واستخدامه على مدار 20 سنه متواصلة.

وبين د.شراب أن تطبيق الوزارة لهذه المبادرة كان من أجل تحسين خدمات رعاية الاسنان المقدمة للمرضى في ظل الظروف المادية الصعبة لهم، الى جانب قلة عدد المتبرعين للمشاريع المتعلقة بصيانة كراسي الاسنان وتوفير قطع الغيار المعطلة وإقتصار المشاريع على توفير المواد الخاصة بعلاج الاسنان .

وأكد أن دائرة طب الفم والاسنان في مراكز الرعاية الاولية في قطاع غزة تقدم خدماتها الى (20) ألف مواطن شهرياً من ضمنهم (8500) طفل يتم علاجهم وتوفير خدمات الرعاية السنيه لهم من قلع اسنان او حشوات اطفال وغيرها.

وأوضح أن الدائرة تشمل على قسمي لجراحة الفم والاسنان أحدهما موجود في مركز شهداء الرمال والآخر في مركز شهداء خانيونس حيث يتم فيهما اجراء العمليات السنية الصغرى والتي تبلغ ما يقارب 400 عملية جراحية شهرية والتي بدورها تخفف الضغط على جراحة الوجه والفكين في المستشفيات.