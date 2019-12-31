"الصحة" تشرع بحملة تطعيم ضد مرض الحصبه

غزة- الرأي

أعلن نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية للصحة العامة د.مجدي ضهير، مساء الثلاثاء، أن الوزارة ستطلق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة على مدار خمس ايام متتالية من تاريخ 5 الى9/ 1 /2020 م للاطفال من عمر 6شهور الى عمر السنه في كافة مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والمراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث "الأونروا"، المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وطالب ضهير كافة المواطنين بضرورة اصطحاب اطفالهم الذين تتراوح اعمارهم من 6شهور الى سنه والتوجه بهم إلى أقرب مركز صحي لضمان تطعيمهم في هذه الحملة مؤكداً على أهميه التطعيم بالنسبة للأطفال في هذا العمر.