وكالة الرأي الفلسطينية "الثقافة" تكّرم عدد من المبادرين والرياديين تقديرًا لجهودهم المجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية "القدرة" : "صحفيو فلسطين" رافعة حقيقية لتعزيز وتطوير الخدمات والرعاية الصحية وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يكرم طاقم التصوير الاعلامي بوزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تكرم أحد موظفيها المتقاعدين وكالة الرأي الفلسطينية رئيس متابعة العمل الحكومي يتفقد وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تعقد ورشة عمل حول مشروع"منح دعم الاستثمار الزراعي" وكالة الرأي الفلسطينية 29 ألف مستوطن دنسوا المسجد الأقصى خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية رابط فحص..الداخلية تعلن نتائج مسابقة توظيف ألف جندي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قرية العراقيب في النقب للمرة 170 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُدخل وسيلة قتل جديدة للخدمة العسكرية
أخبار » الأخبار الحكومية

تربية الوسطى تستقبل وفداً من النادي التكنولوجي بمدرسة مسقط

31 كانون أول / ديسمبر 2019 10:18

IMG_5022
IMG_5022

الوسطى- الرأي

 استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من طالبات النادي التكنولوجي بمدرسة مسقط الثانوية للبنات بالنصيرات، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.


وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد وهنأهم بنهاية الفصل الدراسي الأول، وأشاد بمدرسة مسقط إدارة وطاقم تدريسي وطالبات وبالإنجازات التي تحققها المدرسة في كافة الأنشطة والمسابقات.


 وأوضح الحاج أن المديرية تسعى من خلال البرامج والخطط التي يتم وضعها لتطوير المسيرة التعليمية وتعزيز الجانب التكنولوجي في العملية التعليمية، وطالب الحاج معلمات التكنولوجيا وطالبات النادي التكنولوجي بمزيد من الأنشطة والفعاليات التي ترتقي بالطالبات وتعزز مهاراتهن في الجانب التكنولوجي واستغلاله أفضل استغلال.


 من جانبهم عبر الوفد عن شكره لمديرية الوسطى على حسن الاستقبال، شاكرين للمديرية جهودها الطيبة في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، مؤكدين حرص المدرسة والنادي التكنولوجي على التنسيق مع المديرية وكافة الأقسام بها للاستفادة من الخبرات والمعارف الموجودة بهدف تطوير النادي.

 وفي نهاية الزيارة قام النادي التكنولوجي بتوزيع رزنامة العامة 2020 والتي أعدها النادي التكنولوجي على إدارة المديرية وأقسامها.

IMG_5022 تربية الوسطى تستقبل وفداً من النادي التكنولوجي بمدرسة مسقط IMG_4992 IMG_4980 IMG_5012
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟