تربية الوسطى تستقبل وفداً من النادي التكنولوجي بمدرسة مسقط

الوسطى- الرأي

استقبل مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج وفداً من طالبات النادي التكنولوجي بمدرسة مسقط الثانوية للبنات بالنصيرات، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول.



وفي بداية اللقاء رحب الحاج بالوفد وهنأهم بنهاية الفصل الدراسي الأول، وأشاد بمدرسة مسقط إدارة وطاقم تدريسي وطالبات وبالإنجازات التي تحققها المدرسة في كافة الأنشطة والمسابقات.



وأوضح الحاج أن المديرية تسعى من خلال البرامج والخطط التي يتم وضعها لتطوير المسيرة التعليمية وتعزيز الجانب التكنولوجي في العملية التعليمية، وطالب الحاج معلمات التكنولوجيا وطالبات النادي التكنولوجي بمزيد من الأنشطة والفعاليات التي ترتقي بالطالبات وتعزز مهاراتهن في الجانب التكنولوجي واستغلاله أفضل استغلال.



من جانبهم عبر الوفد عن شكره لمديرية الوسطى على حسن الاستقبال، شاكرين للمديرية جهودها الطيبة في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، مؤكدين حرص المدرسة والنادي التكنولوجي على التنسيق مع المديرية وكافة الأقسام بها للاستفادة من الخبرات والمعارف الموجودة بهدف تطوير النادي.

وفي نهاية الزيارة قام النادي التكنولوجي بتوزيع رزنامة العامة 2020 والتي أعدها النادي التكنولوجي على إدارة المديرية وأقسامها.