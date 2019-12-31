مستشفيات وزارة الصحة تجرى (3,208) عملية خلال نوفمبر الماضى

غزة- الرأي

تواصل الطواقم الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة تقديم خدماتها لتسجل بذلك أعلى النسب فى توفير بيئة آمنة وذات جودة لمرضاها، حيث أظهر تقرير شهر نوفمبر الماضي2019 م، اجراء (3,208) عملية جراحية ،منها(150) ذات مهارة ، و(1241) كبرى، و(956) متوسطة،وكانت العمليات النسائية منها (759) عملية متنوعة.

و نوه الى اجراء (280)عملية قسطرة قلبية خلال نوفمبر،منها(210) قسطرة تشخيصية،و(45) قسطرة علاجية،و برمجة منظم لضربات القلب ل (25) مريض.

و بين التقرير الذى أعده أ.سائد السحار رئيس قسم خدمات المرضى بالادارة العامة للمستشفيات ،بالتعاون مع نظرائه داخل المستشفيات، أن عدد الولادات في مستشفيات الولادة (2713 ) ولادة منها (778) قيصرية.

خدمات الرعاية النهارية،،

و على صعيد الرعاية النهارية،كشف التقرير الشهرى أن (1,199) مريض تلقوا خدمات مناظير الباطنة و الجراحة و المناظير النسائية ،فيما سجلت عمليات الليزر (153) عملية، و(668) تلقوا جراحات اليوم الواحد كجراحات العظام و المسالك و الاطفال و التجميل و غيرها من الجراحات،مبينا أن الخدمات المتنوعة المقدمةداخل غرف العيادات الخارجية احتلت العدد الأكبر من ملتقى الخدمة لتصل إلى( 17,474) مريض.

خدمات المختبرات والأشعة ،،،

و ذكر التقرير، أن الطواقم الفنية بمختبرات وزارة الصحة أنجزت أكثر من (364 ألف) فحص مخبرى ،فيما كان عدد وحدات الدم المسحوبة(2,109) وحدة دم و مشتقاته لتشمل التطوعى والعائلى،بينما أنجزت أقسام الباثولوجى (842) فحص.

ويشير التقرير الى أن طواقم أقسام الاشعة بالمستشفيات أجرت (46030) صورة أشعة،فيما سجلت عدد طلبات الأشعة(56028) طلب.

و أظهر أن (3314) مريض استفاد من خدمات العلاج الطبيعى بعدد جلسات وصل الى (10281) جلسة،بينما استفاد (887) مريض فشل كلوى من خدمات الغسيل الكلوى بعدد جلسات(10056) جلسة داخل أقسام الكلية الصناعية.

زراعة الكلى،،،

كما وبلغ عدد عمليات زراعة الكلى خلال نوفمبر (7) عمليات،من خلال فريقى زراعة الكلى الأول الوفد البريطانى و الوفد الاردني ليصل عددها حتى الاحتلال (93)عملية.

و بين تقرير نوفمبر،أن عدد مترددى العيادات الخارجية سجل (52650) متردد، فيما استفاد (139345) متردد من خدمات أقسام الطوارىء،أدخل منهم (13345) الى أقسام الجراحة و الباطنة و الأطفال و النساء و التوليد بمعدل (96%)،كما و كانت حالات الدخول لمستشفيات وزارة الصحة(18270) مريض،لتصل نسبة اشغال الأسرة (83.8%)

و على صعيد أمراض الدم والأورام،فقد سجلت الأقسام الداخلية (207) حالة دخول،بينما وصل عدد مراجعى العيادات الخارجية للدم والأورام (3459) مراجع.