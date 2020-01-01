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ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم وانخفاض ملموس غدًا

01 كانون ثاني / يناير 2020 08:42

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد نهاراً وبارداً جداً في ساعات الليل والصباح الباكر.

ويطرأ يوم غد الخميس إنخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسود أجواء غائمة جزئياً الى غائمة، ومع ساعات النهار تتهيأ الفرصة لتساقط زخات من الأمطار في بعض الأحيان في مناطق مختلفة من البلاد خاصة في الأجزاء الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

ويوم الجمعة، يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسود أجواء باردة جداً في كافة المناطق نتيجة تسرب رياح قطبية المصدر، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة تتركز على الشمال، وفي ساعات الليل تسود أجواء شديدة البرودة خصوصاً في المناطق الجبلية مع فرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار والبرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة.

وتتأثر البلاد السبت بمنخفض جوي ورياح باردة جداً، وتهطل الأمطار ابتداء من العصر والمساء في كافة المناطق وتكون مصحوبة بتساقط البرد والعواصف الرعدية، وتكون الأجواء باردة جداً في ساعات الليل مع تساقط الأمطار والبرد.

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