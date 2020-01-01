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الاحتلال 7 مواطنين بالضفة والقدس

01 كانون ثاني / يناير 2020 09:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، 7 مواطنين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف في الخليل، واعتقلت كل من: عمر علي مصطفى غنيمات، وعمرو محمد عيسى برادعية، ورامي إبراهيم مصطفى غنيمات، أثناء تواجدهم قرب جدار الفصل العنصري.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب ساجي نظام الريماوي (24 عاماً) من منزل ذويه في بيت ريما، والشاب ياسر مضر البرغوثي من دير غسانة.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد زاهر قط من نابلس، فيما اعتقلت من القدس الشاب ياسر درويش.

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