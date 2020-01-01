66 حالة وفاة في غزة بسبب حوادث الطرق خلال 2019

غزة - الرأي

قالت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في غزة، إن إحصائية وفيات حوادث الطرق في قطاع غزة خلال عام 2019 بلغت 66 حالة وفاة من جميع الفئات العمرية للذكور والإناث.

وذكر مفتش تحقيقات حوادث الطرق العقيد فهد حرب في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة عنه، اليوم الأربعاء، أن 45 حالة من الوفيات هم من الأطفال.

وأشار حرب إلى أن أكبر المحافظات عددا في حوادث الوفاة هي محافظة غزة وأقلها محافظة رفح.

وأوضح أن السبب الرئيسي في حوادث الطرق تتمثل بقيادة السائق الغير قانوني والسرعة الجنونية والزائدة من الحد المسموح به قانونا وعدم إلتزام السائق بالانظمة والقوانين، وعدم استحصاله على الأوراق الثبوتية اللازمة له وللمركبة.