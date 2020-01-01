تفاصيل مكالمة "الغرباوي" بـ"الشاباك" للإبلاغ عن عمليات للمقاومة

غزة- الرأي:

كشف جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة عن المكالمة الصوتية الكاملة بين العميد شعبان الغرباوي مسؤول المحافظات الجنوبية في جهاز مخابرات السلطة مع ضابط الشاباك الإسرائيلي "بيري".

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وتضمنت المكالمة معلومات قدمها الغرباوي حول أهداف ترصدها سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكشف الغرباوي عن اسم الشاب عبيدة عمر الغولة لتنفيذ العملية عبر رصد مجموعة اهداف، واستهدافها عبر نظام الكورنيت الموجه.



وقال إن سرايا القدس ترصد جيب عند الحدود وكلفت عبيدة عمر الغولة بتنفيذ العملية، ونقل الغرباوي لضابط الشاباك، قوله إن "سرايا القدس ترصد آليات الاحتلال شرق منطقة جحر الديك وشرق الشعف".



وكشف أن السرايا لديها نفق يتخطى السياج الفاصل وتسعى لتنفيذ عملية عبره، وأقرّ الغرباوي في مكالمته تسليمه معلومات سابقة حول 3 انفاق أعدتها سرايا القدس.



معلومات الغرباوي جاءت ضمن كشفه لنتائج اجتماع قيادة سرايا القدس، كما أنه نقل لـ"بيري" التعليمات الواردة للسرايا من قيادتها السياسية.



وفي خضم المكالمة، أخبر الغرباوي ضابط الشاباك انه سيرسل له المعلومات مكتوبة، منبها إياه إلى أنه ارسل 70 ورقة في يوم واحد. وأوضح أن الأوراق سترسل عبر الفاكس الى ضابط المخابرات مبلغا إياه رقم فاكسه.