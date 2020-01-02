الطقس: أجواء باردة وماطرة حتى الأحد

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

هذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الجمعة، غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأه بإذن الله لسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل، غائماً وشديد البرودة في معظم المناطق وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، وتكون الامطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً وشديد البرودة وعاصفا وماطرا على فترات على مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين خاصة يومي السبت والاحد من شدة سرعة الرياح، وخطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، والتزحلق على الطرقات.