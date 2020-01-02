على غرار مصارعة الثيران السعودية تنظم مسابقة مثيرة لمصارعة الإبل

نظم المشرفون على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في السعودية، مسابقة لمصارعة الإبل دون خسائر بين المصارعين، على غرار الإصابات التي تلحق بمصارعي وجمهور مصارعة الثيران.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الصحف السعودية على مواقعها الإلكترونية مشاركة 4 متسابقين في المسابقة بنسختها الأولى في مقر المهرجان بنسخته الرابعة التي انطلقت في الـ15 من كانون أول/ ديسمبر الجاري، بمنطقة تسمى الصياهد الجنوبية، وتقع على بعد 140 كيلومترًا شمال شرق الرياض.

وتحمل المسابقة اسم "القعود قعودك لا طرحته"، وتقوم على اختيار الكاميرا لأربعة أشخاص من الجمهور الراغب في المشاركة بشكل عشوائي، ليقوموا بمصارعة 4 قعدان (صغير الجمل) في مضمار مخصص، على أن تنتهي المسابقة بمجرد طرح المتسابق للقعود الذي سيصبح ملكه.

وانتهت المسابقة التي تحمس كثير من عشاق الإبل للمشاركة بها، دون تسجيل أي خسائر وسط دعوات واسعة من الجمهور والمحبين لعالم الإبل للتوسع في المسابقة لتغدو من أشهر معالم مهرجان الإبل الذي تهيمن عليه مسابقات المزايين وجوائزها التي تحتل نصيب الأسد من الجوائز التي تفوق 100 مليون ريال.

وافتتحت السعودية نادي الإبل في العام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بسفينة الصحراء ذات المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، حيث يحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.