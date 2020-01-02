وكالة الرأي الفلسطينية نظرة على سبب توقف جوجل استخدام ثغرات قوانين الضرائب في هولندا وإيرلندا في 2020 وكالة الرأي الفلسطينية ابتكارات سامسونج مع تقنيات لأول مرة في معرض CES 2020 وكالة الرأي الفلسطينية غرينلاند.. اكتشاف "غريب" في مومياوات من القرن الـ16! وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف 220 جنديا جديدا في "جيش الطين" الصيني بعد عقد من الحفريات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية مريضة سرطان تحترق كشعلة أثناء عملية جراحية وكالة الرأي الفلسطينية على غرار مصارعة الثيران السعودية تنظم مسابقة مثيرة لمصارعة الإبل وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يستقيل من مناصبه الوزارية وكالة الرأي الفلسطينية 3 خطوات تجعل الطفل يحفظ القرآن بكل سهولة وكالة الرأي الفلسطينية أهم أسباب البدانة عند الأطفال وآثارها النفسية عليهم
أخبار » عجائب وطرائف

اكتشاف 220 جنديا جديدا في "جيش الطين" الصيني بعد عقد من الحفريات

02 كانون ثاني / يناير 2020 09:42

اكتشاف 220 جنديا جديدا في "جيش الطين" الصيني بعد عقد من الحفريات
اكتشاف 220 جنديا جديدا في

أعلن علماء آثار صينيون، عن اكتشاف 220 جنديا إضافيا ضمن ما يعرف بـ"جيش الطين" المشهور عالميا بعد حفريات شاقة دامت عقدا من الزمن.

وعمل العلماء في ضريح الإمبراطور تشين شي هوانغ، منذ عام 2009، الذي يغطي مساحة بنحو 500 ألف متر مربع، والمليء بمجموعة واسعة من القطع الأثرية عثر العلماء على قطع من الفخار والبرونز واليشم، وكمية صغيرة من الذهب والفضة والحديد، بالإضافة إلى عدد جديد من الجنود ينضم إلى "جيش الطين" أو كما يعرف أيضا بـ"جيش التيراكوتا".

ووسط هذه القطع الأثرية المحفوظة جيدا، بما في ذلك الأقواس المتشابكة والسيوف الذهبية وأشياء تستخدم يوميا مثل الملاعق والأطباق وغيرها، اكتشف العلماء أيضا أول جمل ذهبي يعثر عليه في الصين.

وربما توفر الدراسات اللاحقة حول الاكتشاف الأخير (الجمل الذهبي)، معلومات مهمة حول التجارة بين الغرب والإمبراطورية الصينية التي سبقت طريق الحرير.

ويقول العلماء إن العقد الماضي كشف عن نحو 220 تمثالا فخاريا و12 حصانا من الفخار، بالإضافة إلى عدد كبير من الأسلحة والآثار المعمارية التابعة لضباط عسكريين لم يسبق لها مثيل.

5e09f32c4c59b72cab6ef163 5e09f32c4c59b72cab6ef164 اكتشاف 220 جنديا جديدا في
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المركز الثقافي الإيطالي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟