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آبل تسجل براءة اختراع لنظام صوتي افتراضي لأجهزة ماك بوك

02 كانون ثاني / يناير 2020 09:53

آبل تسجل براءة اختراع لنظام صوتي افتراضي لأجهزة ماك بوك
آبل تسجل براءة اختراع لنظام صوتي افتراضي لأجهزة ماك بوك

قامت شركة آبل بتسجيل براءة اختراع جديدة لنظام صوتي لجهاز ماك بوك من شأنه أن يعزز من قدرات الواقع الافتراضي ونقل تجربة صوت واقعية للمستخدمين أثناء إجرائهم مكالمات الفيديو أو عقد الاجتماعات عن بعد و مشاهدة العروضات المرئية.

براءة الاختراع جاءت مبنية على براءة سابقة قامت بتسجيلها الشركة لسماعات واقع افتراضي تُمكن من تحديد موقع المتحدثين في غرفة ما بالاعتماد على تقنيات تحليل الإشارات الصوتية.

ووفقاً لبراءة الاختراع فإن ماك بوك مستقبلي سيتحلى بنظام صوتي مبنى على ميزة إلغاء تقاطع الحديث “crosstalk canceller” أو ربما ما يمكننا تفسيره بترتيب وصول الصوت لأذن المستمع وفقاً لموقع المتحدث الحقيقي في مكالمة فيديو أو عرض تلفزيوني أو لعبة وحتى الأحداث الرياضية.

آلية العمل ستبنى بالأساس على نظام صوتي افتراضي سيوهم المستخدم بأنه يستمع للصوت من مكان أخر مغاير للسماعات المزودة بها الجهاز، بحيث ستقوم معالجات صوتية رقمية بالتعديل على الأصوات ودمجها وإخراجها وفقاً لموقع المتحدث وطبيعة عمل الأذنين أيضاً، لإرسال تجربة سماع حقيقية للمستخدم وكأن الشخص أو مجموعة الأشخاص المتحدثين حاضرين أمامه.

لدرجة أنه لو كان هنالك اتصال عمل جماعي على سبيل المثال؛ سيستطيع المستخدم تحديد الشخص المتكلم وفقاً لمكان جلوسه بدلاً من الاعتماد على نبرة الصوت لتميزه فقط، وذلك يرجع لعملية إخراج الصوت في النظام الجديد بتقدير المسافات وارسال الإشارت الصوتية وفقاً لها.

التقنية الجديدة سيكون لها أثراً كبيراً في حال تطبيقها وستلعب دوراً مهماً في خدمة آبل المتلفزة + TV وتجعل تداخل المستخدم في المحتوى المعروض أو الألعاب كبيراً جداً بحيث سيتخطى بالفعل مجرد المشاهدة الاعتيادية، مع توقع لعب الآيفون دور مهم في هذه العملية أيضاً ومجموعة منتجات آبل ككل.

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